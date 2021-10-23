В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе, погибли четыре человека

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 22 октября прогремел взрыв и возник сильный пожар на химическом заводе. В результате погибли четыре человека, трое получили ранения.

ЧП произошло около 23:00 по местному времени в пятницу. Возгорание пожарные смогли потушить утром следующего дня, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным представителей местной власти, взрыв прогремел в одном из цехов химзавода. Он расположен в промышленном парке Баян-Обо префектуры Альха-Лиге.

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Пострадавших работников госпитализировали в больницу. На месте ЧП работали много спасателей. Пожар, вызванный взрывом, они смогли потушить к утру 23 октября.

Известно, что органы общественной безопасности задержали законного представителя компании, которой принадлежит завод. Последний приостановил свою работу.

Правительство префектуры создало команду для расследования причин смертельной аварии в индустриальном парке Баян Обо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте. Он охватил один из блоков, который размещается в порту Ахмади. В результате ЧП пострадали несколько человек, о погибших информации не было.