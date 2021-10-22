В России прогремел взрыв в цехе по производству пороха: семь человек погибли

На заводе синтетических волокон "Эластик" под российской Рязанью прогремел взрыв. Известно о семи погибших.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Cудьба еще девяти человек неизвестна.

ЧП произошло в цехе по производству пороха. Площадь пожара устанавливается.

Предприятие стратегическое, у него есть лицензии на применение и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, а также эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

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