В России прогремел взрыв в цехе по производству пороха: семь человек погибли
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На заводе синтетических волокон "Эластик" под российской Рязанью прогремел взрыв. Известно о семи погибших.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Cудьба еще девяти человек неизвестна.
ЧП произошло в цехе по производству пороха. Площадь пожара устанавливается.
Предприятие стратегическое, у него есть лицензии на применение и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, а также эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.
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