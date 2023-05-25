"Выжженная земля на 100 км вглубь РФ": что собираются делать в России после прорыва "ДРГ"

Операция базирующихся в Украине российских оппозиционных движений по освобождению части территории РФ (пока что Белгородской области) стала большим унижением для Путина и его силовиков. Успешное вторжение "диверсантов" показало как дырявость границы, так и беспомощность ФСБ и минобороні. Более тысячи километров границы с Украиной неожиданно стали для России источником серьезной угрозы.

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Кто "охраняет" границу

Беспрепятственный заход "ДРГ" в Белгородскую область вызвал в России много вопросов к силовикам.

"В приграничных регионах неоднократно отчитывались о создании эшелонированной обороны, выходили бодрые сюжеты в СМИ. А теперь весь мир практически в прямом эфире наблюдает, как к нам можно спокойно зайти колонной бронетехники, пострелять, прихватить трофеи, поснимать тик-токи и уйти. Куда делись неприступные редуты?", - нервно интересовался зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Создание "линии обороны" ("зубы дракона" и т.д.), которая стоила миллирды рублей, уже открыто называют бесполезной, а также "распилом". И обращают внимание, что "врага должны были заптурить, обстрелять из танков, артиллерии и стрелкового оружия". Однако этого не произошло.

Так как в России официально нет войны, то границу продолжают охранять пограничные части Федеральной службы безопасности – как в мирное время. А не армия РФ. Пограничники, по идее, должны быть способны отразить атаку диверсантов, но даже небольшое полноценное наступление военных - точно нет.

Показуха и срочный набор

"Четыре области России и граница в тысячу километров сегодня находятся под угрозой. Ресурса эту угрозу минимизировать нет, весь ресурс на юге. Где тоже все не сильно в порядке. Население четырех областей никто вооружать не намерен, так как население для кремлевских - это враг почище всех остальных вместе взятых", - считает российский аналитик Анатолий Несмиян.

Тем временем в Белгородской области все же создали семь батальонов теробороны, в которых около 3 тыс. человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что созданные отряды "обеспечены формой и снаряжением и уже сейчас являются боеспособными единицами". Однако для "профессионального, а не любительского отпора врагу" жителям региона, по мнению Гладкова, необходимо оружие и разрешение на его использование.

По его словам, сейчас власти региона ищут законное основание для выдачи людям, записавшимся в эти подразделения, оружия. Однако законодательство РФ такого не позволяет.

Да и создание таких отрядов, говорят местные, больше похоже на показуху – чтобы снизить градус после произошедшего ЧП. К тому же представить, что жители приграничных сел будут по-настоящему бороться с "вражескими разведчиками и диверсантами", вызывает сомнение. Как и то, что они смогут им противостоять.

Учитывая, что вооруженные сотрудники погранслужбы ФСБ фактически оказались не способны помешать Русскому добровольческому корпусу и легиону "Свободу России", то выводы, как говорится, налицо – без серьезного усиления границы военными толку от таких забав с теробороной мало.

Российские источники утверждают, что после прорыва в Белгородской области также "начался активный набор в погранслужбу ФСБ пенсионеров МВД и бывших сотрудников". Привлечь "опытных кадров" решили без лишней рекламы и шума, а информацию распространяют среди бывших полицейских.

"Соискателям предлагаются должности прапорщика, зарплата от 100 тысяч рублей, полное обеспечение и проживание. Правда, желающих становиться живым щитом оказалось не много, а те, кто откликнулся, должны пройти "согласование" от спецслужб", - пишет российский канал.

В Главном управлении разведки МОУ рассказали, что после захода "ДРГ" появилась информация о переброске подразделений оккупантов с территории Украины назад в российский регион.

"Такая информация есть, она проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, – это не очень быстрый процесс", – заметил Андрей Юсов в эфире национального телемарафона UA Разом.

В российском сегменте Telegram также появилась информация о составах с военной техникой (Т-90 Прорыв), которые "идут для защиты российских границ, а не для продолжения военных действий на территории Украины".

Зона выжженной земли

Тем временем в России уже заговорили о "буферной зоне". Сотрудник известного пропагандиста Соловьева Сергей Карнаухов предложил сделать ее на территории РФ, раз такая зона не была создана на территории Украины.

То есть, речь идет об эвакуации населения приграничных населенных пунктов Брянской, Курской и Белгородской области на более чем 1000-км границе.

"При этом, в зависимости от глубины "буферной зоны" (порядка 10-20 км), число эвакуируемых может составить 100-150 тысяч человек, которые, безусловно, будут очень "благодарны" руководству РФ за защиту и мирное небо над головой", - пишет администратор одного из российских Telegram-каналов.

Россияне остро отреагировали на такую возможность. Некоторые едко комментировали, что вот они итоги "СВО" - от Киева за три дня давайте эвакуироваться на Дальний Восток.

"А люди не верили, что закончить надо будет полосой выжженой земли на 100 км вглубь РФ. И на любое движение артудар", - пишет один из них.

Угроза от своих

Судя по всему, жителям российского приграничья стоит в первую очередь опасаться как изумительных решений Кремля, так и собственной армии.

Вечером 24 мая в селе Калинино Белгородской области (чуть более 20 км до границы) была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500, которой оккупанты уже давно бомбят территорию Украины. Теперь такой сюрприз прилетел и россиянам, впрочем, не в первый раз.

В апреле 2023 г. российский истребитель Су-34 уже "случайно" сбрасывал авиабомбы на Белгород - жители этого города сполна смогли "насладиться" взрывом.

То ли еще будет?