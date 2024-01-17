'Воюете за амбиции одного человека': башкиры призвали своих воинов покинуть Украину, чтобы дать отпор Росгвардии и ОМОНу в РФ. Видео

Народ Башкирии, входящий в состав РФ, похоже, начинает понимать, кто на самом деле его враг. Так, после разгона и избиения протестующих в Баймаке башкиры стали призывать своих воинов покинуть Украину и возвращаться на защиту своей земли от тоталитарного режима РФ.

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Соответствующее обращение появилось в российских Telegram-каналах. На видео женщина заявила, что башкиры должны защищать свой народ и свою землю, а не амбиции одного человека.

"Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли", – заявила башкирка.

Отметим, что в Баймаке в республике Башкортостан несколько тысяч человек собралось 15 января возле районного суда, чтобы поддержать известного местного активиста Фаиля Алсынова, выступавшего за сохранение горы Куштау. Его судят за "разжигание межнациональной розни".

Это дело считается политизированным, поскольку оно напрямую связано с главой республики Радием Хабировым, который выразил просьбу к Следственному комитету привлечь Алсынова к уголовной ответственности. Во время митинга присутствовавшие требовали освобождения Алсынова и отставки главы Республики Башкортостан Хабирова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Баймаке власти отключили интернет и перекрыли все подъезды к зданию суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсынову, обвиняемому в экстремизме. Но, несмотря на это, жители бросали машины и шли в суд пешком, чтобы поддержать активиста. Возле суда в Баймаке собралось около 5 тысяч людей, скандировавших: "Свободу! Азатлик, Фаиль, мы с тобой!", "Своих не сдаем!".

В результате решения суда башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о "разжигании межнациональной розни" из-за фразы "черный народ".

После несправедливого приговора суда в отношении активиста протестующие не расходились и скандировали: "Позор!". Впоследствии силовики начали избивать и задерживать людей, некоторых приверженцев активиста отвезли на допрос в ФСБ. Судьба других задержанных неизвестна.

Ранее сообщалось, что в России тысячи человек вышли на протест, образовав самую большую акцию в течение всего периода полномасштабной войны. Приблизительно 15 000 человек приняли участие в мирной акции, которая состоялась в поддержку активиста.

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