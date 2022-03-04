'Выходи против войны': в России анонсировали массовые антивоенные митинги

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме по сфальсифицированным обвинениям, призвал граждан государства -агрессора ежедневно выходить на массовые митинги против войны в Украине. 6 марта протестное шествие анонсировано на 12:00 на всех главных городских площадях страны, а в будние дни россияне будут собираться в 19:00.

Об этом Навальный написал у себя на Telegram-канале. Политик обозначил, что только уличный протест сможет вернуть России достоинство, которое она окончательно утратила восемь дней назад.

"В Украине гибнут тысячи людей, и никто так и не понял, ради чего. Всё это из-за одного человека. Путин позорит российский флаг, русский язык и само слово Россия. Не Россия напала на Украину, а Путин. Он много лет запугивал, арестовывал, убивал россиян. Он крал выборы и миллиарды. Это Путин захотел бомбить мирные города, убивать детей и разрушать жизни", – заметил оппозиционер.

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Навальный указал, что к антивоенным акциям должны присоединиться граждане России по всему миру. Сегодня ни один человек, рожденный в России или идентифицирующий себя как россиянин не имеет права на молчание, убежден узник совести.

"Знаете, часто перед митингами спрашивают: "ну и что этот митинг изменит?". Этот митинг изменит нас. Этот митинг изменит то, что вы скажете своим детям и внукам, когда они спросят вас про это страшное время. Мы должны выйти ради самих себя", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, москвичи одни из первых ощутили все "прелести" введенных против России санкций, улицы и торговые центры заполнились очередями, желающих обналичить деньги и купить то, что скоро исчезнет из продажи.

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