В Москве из-за санкций образовались огромные очереди к банкоматам

В Москве образовались огромные очереди в банкоматы из-за санкций. Отключение системы SWIFT в стране может привести к банкопаду.

Соответствующее видео опубликовал Telegram Kievmap. Похоже, россияне опасаются, что могут остаться без денег из-за войны, которую развязали в Украине.

Видео дня

Напомним: банки в России начали готовиться к коллапсу системы. О подготовке к серьезным проблемам свидетельствует то, что Банк России разработал "меры для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора". Соответственно, банк не исключает, что операции российского финсектора могут прерваться.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фин институтами – участниками системы (11 тыс. участников по всему миру). Так, если отключить РФ, то она не сможет проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT (все операции по текущему и финсчету – экспорт, импорт, инвестиции).

"Русские не смогут своими картами и со своих счетов платить за границу и за границей, если счета у банка корреспондента в SWIFT", – рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев.

Новина доповнюється...