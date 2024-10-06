Выделяют почти миллиард долларов: в ISW проанализировали, как финансовое стимулирование повлияет на мобилизацию в России

Правительство страны-террориста России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 млн долларов США) на единовременные выплаты для заключения военного контракта в период с 2025 по 2027 год. Это свидетельствует о том, что Кремль продолжать полагаться на продолжающиеся усилия по мобилизации для удовлетворения потребностей в живой силе для ведения войны против Украины.

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Сейчас новоиспеченным оккупантам в РФ предлагают единовременные выплаты в размере 400 тыс рублей (4200 долларов США) за подписание контракта с минобороны РФ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По прогнозам аналитиков, Кремль намерен набрать 225 тыс. новых военнослужащих на службу по контракту в период с 2025 по 2027 год. Для этого российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, особенно единовременные выплаты за подписание военных контрактов.

При этом российские власти выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия по набору новых оккупантов дают меньшие результаты. Однако значительное увеличение финансовых стимулов в последние месяцы говорит о том, что существующие усилия по мобилизации были недостаточными для поддержания последовательного формирования новых сил, на которые российские военные полагаются для поддержания своего наступательного темпа в Украине.

Аналитики ISW заявили, что существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения на то, сколько новобранцев может генерировать российская кампания по мобилизации. Эксперты сомневаются, что увеличение финансовых стимулов существенно решит эти ограничения.

Диктатор Владимир Путин Путин и российское военное командование, по-видимому, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых операций в Украине, поскольку они рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегическую цель. При этом остается неясным, ответит ли Путин еще одним раундом мобилизации, если столкнется с еще одним кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис, с которым Кремль столкнулся осенью 2022 года.

Напомним, Россия имеет мобилизационный резерв в 9 миллионов человек, однако не все они подлежат мобилизации. Кремль столкнулся с рядом проблем, пополняя ряды своего оккупационного войска ежемесячно 20-30 тысячами оккупантов.

Ранее сообщалось, что мобилизация в РФ, по мнению аналитиков, остается маловероятной – из-за личных опасений Путина, считающего ее прямой угрозой стабильности своего режима.