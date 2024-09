В ISW оценили, решится ли Путин объявить мобилизацию в России

В стране-агрессоре России мобилизация остается маловероятной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все из-за личных опасений диктатора Владимира Путина, который считает ее прямой угрозой стабильности своего режима.

Он отклонил просьбу минобороны компенсировать потери армии путем еще одной волны мобилизации весной 2024 года, что может помочь ему избежать общественного недовольства, связанного с недобровольным призывом россиян в резерв. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), где отмечают, что Путин остается приверженным своей кампании, ограничивающей призывной потенциал РФ.

Издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источник, "проинформированный" об обмене информацией между Путиным и должностными лицами МО РФ за несколько месяцев до инаугурации диктатора в мае 2024 года, сообщил, что тот вместо мобилизации заявил о своем намерении набирать в армию только тех людей, которые добровольно подписывали контракты на службу. При этом все больше российских должностных лиц выражали убеждение, что еще одна волна неизбежна.

Указанный источник добавил, что нынешняя численность российских военных недостаточна для достижения заявленной "долгосрочной цели" России оккупации всей Украины, снижению ее общей боеспособности, а также защиты собственных границ РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос WSJ заявил, якобы Россия продолжает быстро набирать контрактников и добровольцев, и что "этих сил достаточно" для ее агрессии против Украины.

"Путин избегал объявлять еще один частичный мобилизационный призыв резервистов с момента своего решения мобилизовать 300 000 военнослужащих в конце сентября 2022 года в ответ на успешные украинские контрнаступательные операции. У России, по-видимому, нет необходимых людских ресурсов, чтобы одновременно поддерживать масштаб и темп наступательных операций в Украине и оборонительных усилий в приграничных регионах РФ", – отметили в ISW.

Мобилизованный российский военнослужащий и блогер в конце августа 2024 года тоже признался, что правительство РФ продолжает полагаться на остатки регулярных вооруженных сил, мобилизованный персонал и обманутых добровольцев краткосрочного контракта для продолжения наступлений в Украине, хотя эти элементы плохо подготовлены и несут значительные потери с октября 2023 года.

В ISW говорят, что наблюдали сообщения, предполагающие возможность объявления Россией еще одной волны мобилизации до инаугурации Путина и после украинского наступления на Курскую область в августе 2024 года. Однако, подчеркивают аналитики, диктатор так и не санкционировал такую ​​мобилизацию. Российское оппозиционное издание Meduza со ссылкой на источники писало, якобы то рассматривало идею мобилизации сразу после украинской операции, но правительство и связанные с Кремлем бизнесмены выступили против этого.

Путин также последовательно сигнализировал на протяжении всех событий на Курщине о своей приверженности вербовке добровольцев, хвастаясь количеством людей, якобы заинтересованных в боевых действиях против Украины, и встречаясь с такими новобранцами в ответ на боевые действия на территории РФ.

Он не воспользовался этими событиями как возможностью подготовить российское общество к мобилизации в краткосрочной и среднесрочной перспективе, вместо этого решив сформировать новые нерегулярные формирования и расширить усилия по вербовке россиян.

"Кремль и министерство обороны РФ в значительной степени шокировали российское общество объявлением частичной мобилизации в конце сентября 2022 года, и Путин, вероятно, стремится избежать негативной реакции общества в ответ на новую волну в это время", – объяснили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин подписал указ об увеличении численности армии РФ на 180 тыс. – до 1,5 млн военнослужащих, который вступит в силу с декабря 2024 года. Однако британская разведка предполагает, что реализация этих амбиций будет осложнена дальнейшими большими потерями в войне и проблемами с набором личного состава.

