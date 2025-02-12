"Вы не из Западной Украины случайно?": Гундяев высмеял российского священника, призвавшего думать о Царстве Божьем. Видео

Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) высмеял Алексея Шляпина, поставившего духовность выше патриотизма. Священник из Можайска обратился к патриарху и призвал думать прежде всего о Царстве Божьем и Боге.

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Кирилл же жестко отреагировал на слова священника отказаться от патриотической риторики в религиозных вопросах. Фрагмент видео из собрания Московской митрополии обнародовали бывший протодиакон Андрей Кураев.

"Вот, мы при написании подобных документов пишем слова Родина и Отечество с большой буквы. А ведь наше Отечество Небесное. Почему мы придаем такое значение земному, если должны вести народ к Небесному? Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Долг священника вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься", – сказал Шляпин.

В ответ глава РПЦ высмеял его и вспомнил об Украине.

"Как здорово. Первый раз такое слышу. А Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите и сядьте и серьезно подумайте о всем том, что вы тут ляпнули", — сказал Кирилл.

Во время собрания патриарх назвал войну на Донбассе "гражданской". Ей предшествовала "провокация церковного раскола", которая якобы сопровождалась и продолжает сопровождаться "увлечениями храмов канонической Украинской православной церкви, беззаконными судилищами и преследованием ее иерархов и священнослужителей".

При этом полномасштабную войну Гундяев так и называет "специальной военной операцией". Он рассказал, как духовенство оказывает поддержку оккупантам и передает грузы для их нужд, среди которых не только продукты и вещи первой потребности, но и снаряжение, амуниция.

Кроме этого, патриарх требует от священников РПЦ бороться с неоязыческими идеями среди российских военных, участвующих в войне против Украины.

Выступая на собрании Московской митрополии, Кирилл выразил удивление тем, что в XXI веке среди солдат РФ снова появляются языческие верования. Поэтому священнослужители, работающие в зоне боевых действий, должны уделять этому вопросу, который представляет серьезную угрозу, особое внимание и активно противодействует таким настроениям.

По словам патриарха, духовенство уже приложило значительные усилия, чтобы отвлечь людей от "псевдорелигиозных ошибок". Он также сообщил, что церковные исследователи создали многочисленные труды о неоязычестве и методах борьбы с ним. Для военных капелланов он предложил организовать обучающие семинары и курсы, чтобы подготовить их к работе с военнослужащими.

"Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такими явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих", — сказал Гундяев.

Ранее Кирилл заявлял, что война порождает "искаженные формы духовности", а неоязычество приобретает популярность из-за культа насилия и силы. В конце января он призвал запретить сатанизм в России и признать его "экстремистским движением". Он также заявил, что среди российских военных есть те, кто готов "отдать жизнь за пренебрегающие сатанистами ценности".

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Франциск на встрече с украинской молодежью призвал к прощению врагов, любви к своей Родине и отвержению войны. По его словам, прощение – одна из самых трудных вещей, которая нелегко дается даже понтифику.

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