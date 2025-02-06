'Прощение – одна из самых трудных вещей': Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов

Папа Римский Франциск на встрече с украинской молодежью призвал к прощению врагов, любви к своей родине и отвержению войны. По его словам, прощение – одна из самых трудных вещей, которая нелегко дается даже понтифику.

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Как сообщает пресс-служба Ватикана, в субботу, 1 февраля Франциск принял участие в видеоконференции с 250 юными украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки. Отвечая наих вопросы, он призвал их быть прощающими, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются, поскольку их страна продолжает опустошаться войной.

В частности, 35-летняя Татьяна, которая живет в Чикаго, США, подчеркнула тяжелое положение детей, которые бежали от "иродов сегодняшнего дня".

"Как мы можем прощать и учить детей прощать, когда война оставляет глубокие раны в наших сердцах?" – спросила она.

Папа Франциск признал вызов, говорится в статье Ватикана.

"Прощение – одна из самых трудных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как и я был прощен. Каждый из нас должен помнить, как мы были прощены. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", – ответил он.

Общаясь с молодыми людьми, Франциск призвал их противостоять инстинкту "отвечать на удар другим ударом".

Он также говорил о важности любви к своей Родине, вспоминая пример украинского военного Александра, который отправился на передовую с маленьким Евангелием в кармане.

Подняв четки солдата, он сказал: "Для меня это реликвия молодого человека, отдавшего свою жизнь за мир. Я храню их на своем столе и молюсь с ними ежедневно. Помните героев, которые отдали свои жизни за вашу страну. Украинский народ страдает. Давайте откроем глаза и увидим, что делает война!" – сказал он.

Мероприятие организовали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук.

Встреча, которую Шевчук описал как "первую в истории встречу Папы Римского и молодых украинцев", состоялась в соборе Воскресения Христова в Киеве.

Илиана Добрая, 21-летняя учительница из Ужгорода, спросила Франциска, стоит ли умирать за свою страну: "Как мы можем питать нашу веру в защиту жизни, когда сама жизнь обесценивается во всем мире?"

Папа ответил: "Сегодня жизнь обесценивается. Деньги и военные должности имеют большее значение, чем сама человеческая жизнь. Война всегда разрушает. Лекарство – диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия".

Анастасии, украинской беженке в Варшаве, которая спросила, как сохранить веру среди страданий, Папа ответил, что "ностальгия по родине – это сила".

"Украинцы за рубежом, пожалуйста, не теряйте тоску по своей стране. Иногда ностальгия болезненна, но она заставляет нас двигаться вперед". Увидев ее улыбку через экран, он добавил: "Думайте о своей родине и улыбайтесь ей".

Он также призвал украинцев быть патриотами.

"У каждого молодого человека есть миссия. В трудные времена молодые люди должны нести вперед "дух родины". Ваша родина ранена войной, но любите ее. Любить свою родину – это прекрасно", – сказал Папа.

Франциск завершил выступление посланием о стойкости: "Мы все совершали ошибки, но когда кто-то падает, он должен встать и продолжать двигаться вперед. Не бойтесь! Рискуйте, а если вы упали, не оставайтесь на месте".

После исполнения духовного гимна Украины и перед тем, как дать свое благословение, понтифик обратился к украинцам с последней просьбой:

"Пожалуйста, не забывайте ваших молодых героев, таких как Александр, – тех, кто отдал свою жизнь за свою страну".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Вселенский Патриархат готов к диалогу с Ватиканом по согласованию общей даты Пасхи. По его словам, Константинополь одинаково предан продвижению христианского единства не только через богословский диалог, но и через оживленные дискуссии об общей дате Пасхи.

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