ВСУ ликвидировали командира российского мотострелкового полка. Фото

Во вторник, 8 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высокопоставленного российского офицера. Им стал командир 33-го мотострелкового полка, бывший начальник штаба 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ гвардии подполковник Юрий Агарков.

О его гибели сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По российским ресурсам уже разошлись некрологи, из которых следует, что в Украине подполковник находился со своим 33-м полком, который тоже понес тяжелые потери.

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Как сообщает разведка, с начала Великой Отечественной войны в Украине погибло не менее шести старших офицеров – от командира полка и до заместителя командующего 41-й российской армии.

Напомним: ранее в Украине был ликвидирован командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка из российского Ставрополья. Речь идет о Константине Зизевском. В России не сообщили ничего об обстоятельствах ликвидации российского оккупанта. В то же время похоронить его собирались уже 6 марта.

Также в Украине погиб командир батальона морской пехоты Дмитрий Софронов.

"Дмитрий Софронов – командир батальона морской пехоты 61-й бригады. Пункт постоянной дислокации – Спутник (Мурманская область). Заблудился и был уничтожен на украинской земле", – соообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, в Великой Отечественной войне, развязанной Россией, ликвидировали командира специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Кемеровской области, полковника Константина Огия с позывным "Абат". Его тело доставлено в Кузбасс самолетом вместе с другими погибшими 28 февраля.