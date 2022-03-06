В Украине ликвидировали командира ставропольского десантного полка. Фото

В Украине ликвидирован командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка из российского Ставрополья. Речь идет о Константине Зизевском.

Об этом сообщают местные российские сайты со ссылкой на мэра Ставрополья Михаила Миненкова. Тот рассказал, что Зизевский погиб во время боевых действий в Украине, однако где именно – не уточняет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также не говорится ничего об обстоятельствах ликвидации российского оккупанта. В тоже время похоронить его собираются уже 6 марта.

Стоит отметить, что многих уничтоженных своих солдат Россия не спешит забирать из Украины. К тому же командование оккупантов признает лишь малую часть от тех потерь, которые они понесли.

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Напомним, что ранее в Украине был ликвидирован российский генерал Андрей Суховецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала нападения России на Украину войска противника понесли огромные потери в живой силе – уничтожены более 10 тысяч.

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