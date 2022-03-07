В Украине уничтожили командира морской пехоты оккупантов из Мурманской области. Фото

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В Украине ликвидировали командира батальона морской пехоты. Речь идет о подполковнике Дмитрие Софронове.

Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Постоянное место дислокации 61-й бригады – Спутник Мурманской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дмитрий Софронов – командир батальона морской пехоты 61-й бригады. Пункт постоянной дислокации – Спутник Мурманской области. Заблудился и был уничтожен на украинской земле", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был ликвидирован командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка из российского Ставрополья Константина Зизевского.

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