Вслед за Будановым: в РФ 'арестовали' расследователя Bellingcat Христо Грозева

В стране-агрессоре России объявили об очередном нелепом заочном "аресте". На этот раз арестовать решили болгарского журналиста-расследователя, руководителя проекта Bellingcat Христо Грозева.

Видео дня

В РФ ему пригрозили двумя годами лишения свободы и обвинили в "незаконном пересечении российской границы". Кроме того, Грозева государство-агрессор внесло в "реестр иноагентов", сообщили в пятницу, 21 апреля, российские пропагандистские издания.

Согласно информации кремлевских СМИ, которые ссылаются на собственные источники, журналиста Россия обвиняет в организации побега за границу главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова.

Bellingcat и The Insider вместе проводят расследования. В декабре 2022 года в министерстве внутренних дел страны-агрессора сообщили, что объявили Христо Грозева в розыск.

"Иноагентом " расследователя признали якобы из-за того, что он "распространял недостоверную информацию о решениях власти и их политике", а также "участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

Сам Грозев на своем аккаунте в Twitter прокомментировал решения страны-агрессора. Он процитировав слова, как он утверждает, Доброхотова, о том, что российские власти могли бы просто заочно отравить своих оппонентов и на этом успокоиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ вынесли решение об аресте начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (заочно). Украинского военного обвинили в "терроризме" и ведут против него уголовное расследование.

Такая новость насмешила не только самого Буданова, но и многих россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!