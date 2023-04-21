В России заочно "арестовали" Буданова, обвинив в терроризме: решение вызвало смех даже у россиян

Московский суд вынес решение об аресте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (заочно). Украинского военного обвинили в "терроризме" и ведут против него уголовное расследование.

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Об этом 21 апреля уведомила пресс-служба суда. На соответствующую новость отреагировали с сарказмом даже многие россияне.

"На третий год "СВО" что сделают, как думаете?" "Казнить по удаленке", "Клоунада", "Я ЗАОЧНО Буданову даю леща с размаха! Бойся, когда нибудь ты его получишь", – пишут в комментариях одного из пропагандистских Telegram-каналов.

Отметим, что некоторые жертвы пропаганды потребовали мести и более агрессивных действий от ВС РФ. В главе ГУР Украины они, наверное, видят своего личного врага.

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