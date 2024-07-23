Всех пожарных отправили на войну? В РФ зафиксировали рекордную за последние годы площадь лесных пожаров

С начала года в России сгорело уже пять миллионов гектаров леса, в основном тайги. Площадь сгоревших лесов, более 99% которых приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока, стала рекордной за последние четыре года.

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Об этом пишет "Радио Свобода". Издание ссылается на данные Авиалисоохраны РФ.

В России по состоянию на сегодняшний день на всей территории Якутии, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев, а также в районах еще четырех регионов из-за лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. В одной Якутии, в которой сейчас стоит жара, горит более 700 тысяч гектаров тайги, почти половину из которых власти просто отказались тушить.

Издание отмечает, что каждый год в России сгорают миллионы гектаров леса. Иногда пожары переходят в населенные пункты, в результате чего погибают растения, животные и сами россияне.

Распространение лесных пожаров на "запоребрике" метеорологи во многом связывают с антропогенным изменением климата. Однако не стоит забывать и о "законе бумеранга".

Как сообщал OBOZ.UA:

После наводнений в России начались лесные пожары. Ранее в Улан-Уде эвакуировали часть жителей города из-за "ландшафтного пожара", который из леса перекинулся на здания города.

В начале июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысяч гектар, в Бурятии –10 возгораний на 34,1 тысяч гектар. Одной из причин пожаров называют сухие грозы.

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