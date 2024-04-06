'Все в дыму!' Утро в Белгороде началось с 'бавовны', местные жители пожаловались на взрывы. Фото и видео

В российском Белгороде снова пожаловались на "бавовну". Местные жители рассказывали о взрывах, после которых над городом поднялся дым.

Фото и видео из Белгорода публикуют местные паблики. При этом рыдающие и бьющиеся в истерике от испуга после взрывов россияне, похоже, не видят связи между утренней "бавовной" в Белгороде и тем, что после полуночи из их города российские оккупанты запускали ракеты по украинскому Харькову, убивая там мирных людей.

Согласно заявлению местного губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО якобы сбила 10 воздушных целей. При этом он утверждает, что упомянутые "цели" были сбиты "на подлете к городу" и обошлось без пострадавших.

Тем не менее, сбитые "на подлете" ракеты, по версии того же Гладкова, повреждены 12 многоквартирных домов (в них повылетали окна), повреждены также фасады объектов инфраструктуры и посечены три автомобиля.

Тем временем белгородские паблики с самого утра постят фото и видео с последствиями прилетов по городу утром 6 апреля. И, судя по голосам за кадром, авторам видео то, что они наблюдают из своих окон, очень не нравится.

"Саш! Все в дыму! Ооой! Ужас какой!", – причитает на одном из видео россиянка, снимая окутанный дымом город из окна квартиры.

На втором видео, зафиксировавшем поврежденное здание и усыпанный стеклом асфальт, слышно женское рыдание.

При этом вряд ли бьющиеся в истерике белгородцы осознают, кого должны благодарить за взрывное утро. Ракетная тревога в Белгороде была объявлена в 05:41 по киевскому времени. А еще в 00:22 белгородские паблики рапортовали о "вылетах" из города: оттуда российские оккупанты снова атаковали Харьковщину.

Только в Харькове этой ночью россияне убили минимум шесть людей и ранили 10 человек (данные по состоянию на 08:00 утра), повреждены минимум 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и десяток автомобилей.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты устроили комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 28 "Шахедов" из 32-х, все три крылатые ракеты. Три ракеты С-300, запущенные по Харькову из Белгорода, защитникам неба сбить не удалось.