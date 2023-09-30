Медведев размечтался о включении новых украинских регионов в состав РФ

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент страны-агрессорки России Дмитрий Медведев размечтался о присоединении новых украинских территорий. Также он в очередной раз пригрозил уничтожением власти в Киеве.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Приспешник Путина также поздравил россиян с годовщиной проведения так называемого псевдореферендума и незаконного присоединения украинских территорий к составу России, чего не признало ни одно цивилизованное государство.

Этот день в России называется "День воссоединения новых регионов".

"Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своей Родиной. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", – рассказывает Медведев о псевдорефрендуме, на котором на самом деле не происходило ничего похожего на волеизъявление граждан или демократию.

Видео дня

Также неадекватный российский политик размерялся о присоединении новых территорий к составу России и назвал территории Украины "испокон веков русскими".

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага испокон веков российских территорий. Новых регионов в составе России будет больше", – заявил российский политик.

Ранее Медведев устроил новую истерику и пригрозил США терактом "как 11 сентября" и ядерным ударом. Российский политик, который, по слухам, давно страдает алкоголизмом, пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран".

Ранее Медведев объявил лидеров западных стран "нацистами". Руководителей суверенных демократических государств он обозвал "сумчатыми животными" и "чумными блохами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!