Пропагандисты Путина похвастались видео 'цветущего Калининграда', но оконфузились: на кадрах была Польша. Видео

Российские пропагандисты в очередной раз оконфузились своими рассказами о "процветании" страны-агрессора. Телеканал "Россия 1" выпустил целый сюжет о развитии Калининградской области, однако вместо Калининграда показал польский город Эльблонг.

Репортаж вышел в эфире пропагандистской программы "Вести". В нем рассказали, как регион "процветает", несмотря на санкции Запада (чтобы посмотреть видеокадры, доскролльте до конца новости).

"Большое внимание уделили развитию особой экономической зоны Калининграда, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", – заявили похвастали пропагандисты в своем сюжете.

Видео дня

Однако в сети обратили внимание, что на кадры российского канала попал город Эльблонг в "загнивающей" Польше. Им пропагандисты "украсили" последние секунды материала.

В комментариях к видео некоторые россияне вспомнили былые времена, когда им не требовались визы для поездок в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне президент РФ Владимир Путин торжественно похвастал сотрудничеством с Южным Суданом, однако на встрече диктатора с темнокожим коллегой не обошлось без конфуза.

– В Москве гонят россиян на шабаш на Красной площади в честь "присоединения" к РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Для массовки также нанимают актеров, которым обещают заплатить по 600 рублей.

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