Пропагандисты Путина похвастались видео "цветущего Калининграда", но оконфузились: на кадрах была Польша. Видео
Российские пропагандисты в очередной раз оконфузились своими рассказами о "процветании" страны-агрессора. Телеканал "Россия 1" выпустил целый сюжет о развитии Калининградской области, однако вместо Калининграда показал польский город Эльблонг.
Репортаж вышел в эфире пропагандистской программы "Вести". В нем рассказали, как регион "процветает", несмотря на санкции Запада (чтобы посмотреть видеокадры, доскролльте до конца новости).
"Большое внимание уделили развитию особой экономической зоны Калининграда, которая позволяет региону оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", – заявили похвастали пропагандисты в своем сюжете.
Однако в сети обратили внимание, что на кадры российского канала попал город Эльблонг в "загнивающей" Польше. Им пропагандисты "украсили" последние секунды материала.
В комментариях к видео некоторые россияне вспомнили былые времена, когда им не требовались визы для поездок в Польшу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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