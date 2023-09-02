Медведев объявил лидеров западных стран нацистами

Экс-президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова разродился желчным постом, щедро пересыпанным оскорблениями. На этот раз он записал в "нацисты" лидеров западных стран.

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По отношению к руководителям суверенных демократических государств Медведев счел возможным применять эпитеты вроде "сумчатые животные" и "чумные блохи". Пост, свидетельствующий о необратимых изменениях в психике российского чиновника и представляющий интерес для узких специалистов в области психиатрии, появился в его Telegram-канале.

Так, Медведева возмутил тот факт, что Украина настаивает на привлечении к ответственности виновников развязывания агрессивной войны против нашего государства, а также тех, кто причастен к совершению военных преступлений. С легкой руки Медведева этот круг лиц рассширился до "всех русских".

"Главари бандеровской "Украины" всё чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских" (понятно, что под "русскими" они понимают всё население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?" – выдал Медведев.

Но еще больше взбесило воинствующего российского чиновника то, что позицию о необходимости восстановления справедливости поддерживают западные страны. Отстаивание лидерами этих стран международных норм и законов, по мнению Медведева, дает ему основания называть их нацистами и озвучивать оскорбления.

"Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики (так россияне упорно продолжают называть страны Балтии. – Ред.) – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами", – окончательно запутался в собственной витиеватой мысли Медведев.

Напомним, ранее ранее Медведев в очередной раз попытался угрожать Украине и Западу. В сумбурном посте он смешал в кучу цитаты из Библии, а также фразы Ленина и Хрущева. По мнению Медведева, такая гремучая смесь как нельзя лучше подходит к его путанным угрозам "приближением апокалипсиса".

По мнению российского чиновника, страны Запада становятся "соучастниками" в войне, которую начала Россия против Украины на нашей территории. И, считает он, это якобы подталкивает Россию к глобальной войне против всех стран НАТО.