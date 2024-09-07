Все пылает: опубликованы кадры последствий атаки СБУ на склад БК в Воронежской области

Спутниковый снимок пожара на складе боекомплектов во Воронежской области после атаки СБУ появился в сети. Сегодня пылало в населенном пункте Солдатское.

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Соответствующее видео показали у Х(Twitter). Стоит отметить, что этот склад враг активно использовал для отправки техники в Украину.

На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара. Там постоянно детонируют боеприпасы. Взрывы продолжаются до сих пор.

Ранее стало известно о том, что во время ночного удара СБУ по большому складу БК в российской Воронежской области в ночь на 7 сентября были уничтожены северокорейские ракеты. Их российский диктатор выпросил у своего "коллеги" из КНДР Ким Чен Ина для ударов по Украине.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Воронежской области РФ раздались мощные взрывы : россияне пожаловались на атаку БПЛА. Впоследствии стало известно о прилете по составу с боеприпасами российских оккупационных войск в Острогожском районе. Там объявлен режим ЧС, началась эвакуация местного населения.

Впоследствии источники OBOZ.UA подтвердили, что удар по склад был делом рук СБУ. Дроны, запущенные спецназовцами, долетели точь-в-точь до цели – и попали по накопленным россиянами боеприпасам и технике, которая готовилась к отправке в Украину.

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