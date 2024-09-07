В Воронежской области РФ пожаловались на атаку БПЛА: горит и детонирует склад БК. Видео

В Воронежской области страны-агрессора России утром в субботу, 7 сентября, пожаловались на атаку БПЛА. По предварительным данным, есть прилет по складу с боеприпасами российских оккупационных войск в Острогожском районе.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил взрывы, но соврал, что "силами российской ПВО и средствами РЭБ" был обнаружен и подавлен беспилотник. Однако местные каналы писали, что на месте начался сильный пожар, детонация продолжалась минимум несколько часов.

Российский информационный ресурс "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что в Воронежской области БПЛА поразил склад боеприпасов. Такую же информацию опубликовал украинский мониторинговый канал Monitor.

"Острогожский район Воронежской области России – вторичная детонация склада БК вследствие попадания БПЛА", – написал Monitor, опубликовав видео.

Как сообщил губернатор позже, "в результате падения БПЛА" произошел пожар, который впоследствии перешел на взрывоопасные предметы и была детонация. Он также заявил, что жителей одного из близлежащих сел решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт.

Напомним, что о прилете по складу БК армии России в Острогожском районе Воронежской области сообщали 24 августа. Тогда после взрывов также начался пожар и детонация.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Украина атаковала Россию беспилотниками: атаку в РФ назвали "крупнейшей" за все время войны. Взрывы звучали в 15 российских регионах, а минобороны РФ заявило о "сбитии" 158 дронов самолетного типа.