Все по плану? В Санкт-Петербурге произошел пожар возле ТЭЦ, валит черный дым. Фото и видео

Днем 12 марта в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар возле Южной тепловой электростанции. Огромный столб черного дыма видно с разных районов города.

При этом россияне заявили, что на территории самой ТЭЦ пожара якобы нет. Об этом пишут российские СМИ.

Около 10:45 кремлевские пропагандисты заявили, что пожар произошел на территории ТЭЦ и опубликовали видео со столбом черного дыма. Но уже спустя несколько минут сообщение исправили и выдали, что пожар произошел рядом с ТЭЦ.

Также ситуацию прокомментировали производители электрической и тепловой энергии в северо-западном регионе России "ТГК-1".

"Не волнуйтесь за Южную ТЭЦ, с ней все в порядке, там ничего не горит. Пожар находятся через железную дорогу от ТЭЦ", – заявили в РФ.

В МЧС РФ заявили, что пожар произошел в ангаре размером 10х100 метров на площади 300 кв. метров. По информации ведомства, в помещении горят деревянные паллеты.

На месте происшествия работают 6 единиц техники и 32 человека личного состава. По информации МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара якобы нет.

Напомним, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая сообщила о ракетной опасности. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят с окон своих домов "танки ВСУ".

Позже бойцы "Сибирского батальона" обратились к гражданам страны-агрессора РФ с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Военные отметили, что фиктивные выборы диктатора ничего не изменят, поэтому нужно действовать радикальными методами.

Как сообзал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитии 25 целей", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

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