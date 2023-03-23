Все по плану? В России массово фиксируют задержки выплат военным в разгар войны против Украины – СМИ

Российские оккупанты, которые воюют против Украины, массово жалуются на задержки выплат и несоответствие между реальными и обещанными Кремлем вознаграждения за военные преступления. Родственники российских мобилизованных и контрактников жалуются, что вместо обещанных 195 тыс. рублей в месяц на счета поступают суммы в разы меньше.

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Некоторые захватчики и вовсе не получали зарплат по два-три месяца. Об этом сообщает издание "Вёрстка".

С начала марта десятки сообщений о задержках выплат оккупантам появляются в российских соцсетях. Родственники военных преступников говорят, что им задерживают или месяцами не выплачивают зарплаты, надбавки и социальные выплаты. Примечательно, что лишь в первую половину марта подобные жалобы опубликовали жители как минимум 52 регионов РФ и временно оккупированного Крыма.

Граждане государства-террориста жалуются, что им приходится "бесплатно" воевать против Украины. Одна из жительниц Москвы заявила, что её мужа мобилизовали осенью 2022 года, а обещанные Кремлем выплаты перестали поступать на карту с января 2023.

Другим же россиянам "повезло" больше и Кремль не оставил их без денег, однако вместо обещанных 195 тыс. российские оккупанты получают ежемесячно по 7-15 тыс. рублей.

Жена мобилизованного захватчика из Ивановской области РФ выдала, что без денег не может прокормить ребенка. Жительница "сверхдержавы" в интернете пожаловалась, что ей приходится выплачивать кредит и оплачивать детский сад. Также женщина призналась, что ее мужу-оккупанту самостоятельно пришлось покупать себе еду и обмундирование.

"Чтобы туда отправиться, на всё обмундирование ушло около 150 000 рублей, потому что вещей не выдавали фактически никаких, с питанием было всё очень трудно. Все жены, матери возили баулами в учебные части питание и форму. Скидывались и на медикаменты, и на генераторы. Наше государство только песни поёт о том, как они всем обеспечивают", – заявила обиженная на власть россиянка.

Примечательно, что десятки других россиянок жалуются на невозможность выплачивать кредиты, кормить детей и платить за коммунальные услуги без зарплат от своих родственников-оккупантов.

"Мы с десятимесячным ребёнком живём на съёмном жилье. Долги за ЖКУ и аренду. Мне и уехать в случае чего не к кому, с родителями мы не общаемся", – пожаловалась еще одна россиянка.

Напомним, мобилизованные для войны в Украине россияне из Иркутской области жалуются диктатору РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

Ранее сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации собирается с 1 апреля объявить набор в армию по контракту. Кремль планирует набрать еще 400 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не только не выдают зарплаты, но и отказывают в региональных выплатах и даже не дают необходимую экипировку.

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