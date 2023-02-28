"Все немедленно в укрытия": хакеры вновь взломали российское радио и ТВ и запустили сигнал воздушной тревоги. Видео
Хакеры взломали эфиры российских радио и телевидения и "объявили" в ряде регионов РФ "воздушную тревогу". Гражданам страны-агрессора рекомендовали немедленно пройти в укрытия.
Как пишут российские СМИ, эфиры были взломаны в нескольких областях, в частности, в Московской и Ленинградской. Также сирену услышали в Тольятти, Воронеже, Казани и Белгороде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Вместо трансляции на экранах россиян появилось предупреждение о ракетной угрозе, аналогичные сообщения были озвучены в эфире некоторых радиостанций.
Кремлевские пропагандисты пожаловались на то, что "украинские хакеры" якобы вновь попытались "распугать" аудиторию "в европейской части России", взломав сервера радиостанций и телеканалов.
Тем временем в российском МЧС заверили, что "никакой тревоги нет".
Напомним, утром 22 февраля хакеры совершили аналогичную атаку на радио в РФ.
Внимание! Видео могут содержать ненормативную лексику!
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы. РосСМИ заявили, что над предприятием якобы был замечен беспилотник.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!