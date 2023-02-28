''Все немедленно в укрытия'': хакеры вновь взломали российское радио и ТВ и запустили сигнал воздушной тревоги. Видео

Хакеры взломали эфиры российских радио и телевидения и "объявили" в ряде регионов РФ "воздушную тревогу". Гражданам страны-агрессора рекомендовали немедленно пройти в укрытия.

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Как пишут российские СМИ, эфиры были взломаны в нескольких областях, в частности, в Московской и Ленинградской. Также сирену услышали в Тольятти, Воронеже, Казани и Белгороде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Вместо трансляции на экранах россиян появилось предупреждение о ракетной угрозе, аналогичные сообщения были озвучены в эфире некоторых радиостанций.

Кремлевские пропагандисты пожаловались на то, что "украинские хакеры" якобы вновь попытались "распугать" аудиторию "в европейской части России", взломав сервера радиостанций и телеканалов.

Тем временем в российском МЧС заверили, что "никакой тревоги нет".

Напомним, утром 22 февраля хакеры совершили аналогичную атаку на радио в РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы. РосСМИ заявили, что над предприятием якобы был замечен беспилотник.