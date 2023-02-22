''Внимание, угроза ракетного удара!'': в России утром взломали радио и запустили предупреждение об атаке. Видео

Утром 22 февраля жители ряда российских регионов по радио услышали предупреждения об угрозе ракетного удара. Предупреждения транслировались по нескольким наиболее популярным среди россиян радиостанциям.

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Как заявили в правительстве Белгородской области, жители которой были напуганы объявлениями, доступ к частотам радиостанций заполучили хакеры. Об этом пишут российские паблики.

В сети россияне выкладывают видео, снятые в машинах: включенные радиоприемники в это время транслировали предупреждение: "Внимание, внимание, угроза ракетного удара".

Жители страны, которая ежедневно совершает артиллерийские и ракетные обстрелы соседней Украины, почему-то перепугались, что их может ожидать та же участь, что и украинцев.

"Сегодня утром жители российских городов услышали по радио страшное объявление о воздушной тревоге", – пишет один из пабликов.

По данным, появившимся в соцсети, о том, чем чревато агрессивное нападение на другую страну, оповещение по радио напомнило в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье.

"Судя по всему, кто-то взломал частоту радиостанций "Камеди", "Юмор ФМ" и "Авторадио", - строили предположения российские пропагандисты.

Чуть позже факт взлома подтвердили в правительстве Белгородской области. Там сразу же заявили, что "взлом произошел предположительно с украинской стороны. Цель – посеять панику среди мирных белгородцев".

При этом местные власти призвали население "сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам", по видимому, рассчитывая, что россияне не получат по заслугам за убийства украинцев и разрушения украинских городов и сел.

Не верят в возможность "прилетов" по России и в российском МЧС.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - гласит срочное сообщение МЧС РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры взломали российский "Первый канал" и показали обращение Зеленского на Рождество.

Также киберумельцы запускали на телевидении в оккупированном Крыму рассказ украинского писателя художника Леся Подервянского о планах Бога на Россию. Подервянский "вещал" на кремлевских "Первом канале" и "России 1".