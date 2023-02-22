"Внимание, угроза ракетного удара!": в России утром взломали радио и запустили предупреждение об атаке. Видео
Утром 22 февраля жители ряда российских регионов по радио услышали предупреждения об угрозе ракетного удара. Предупреждения транслировались по нескольким наиболее популярным среди россиян радиостанциям.
Как заявили в правительстве Белгородской области, жители которой были напуганы объявлениями, доступ к частотам радиостанций заполучили хакеры. Об этом пишут российские паблики.
В сети россияне выкладывают видео, снятые в машинах: включенные радиоприемники в это время транслировали предупреждение: "Внимание, внимание, угроза ракетного удара".
Жители страны, которая ежедневно совершает артиллерийские и ракетные обстрелы соседней Украины, почему-то перепугались, что их может ожидать та же участь, что и украинцев.
"Сегодня утром жители российских городов услышали по радио страшное объявление о воздушной тревоге", – пишет один из пабликов.
По данным, появившимся в соцсети, о том, чем чревато агрессивное нападение на другую страну, оповещение по радио напомнило в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье.
"Судя по всему, кто-то взломал частоту радиостанций "Камеди", "Юмор ФМ" и "Авторадио", - строили предположения российские пропагандисты.
Чуть позже факт взлома подтвердили в правительстве Белгородской области. Там сразу же заявили, что "взлом произошел предположительно с украинской стороны. Цель – посеять панику среди мирных белгородцев".
При этом местные власти призвали население "сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам", по видимому, рассчитывая, что россияне не получат по заслугам за убийства украинцев и разрушения украинских городов и сел.
Не верят в возможность "прилетов" по России и в российском МЧС.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - гласит срочное сообщение МЧС РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что хакеры взломали российский "Первый канал" и показали обращение Зеленского на Рождество.
Также киберумельцы запускали на телевидении в оккупированном Крыму рассказ украинского писателя художника Леся Подервянского о планах Бога на Россию. Подервянский "вещал" на кремлевских "Первом канале" и "России 1".
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