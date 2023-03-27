''Все могилы свежи, и нет им конца'': в сети показали масштабы кладбища ''вагнеровцев'' в Краснодарском крае. Видео

Кладбище "вагнеровцев" в стране-агрессоре России в Краснодарском крае разошелся мгновенно и масштабно. Там появились сотни новых могил сроком 2-3 месяца.

Видео дня

Соответствующий ролику опубликован в Telegram. Как отметили под кадрами, кладбище очень большое, но это даже не 5% от общего количества ликвидированных оккупантов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исходя из того, что говорит голос за кадром, за неделю на Северном кладбище Березовского, где хоронят бойцов ЧВК "Вагнер", появилось 14 новых захоронений.

Так, если 16 марта журналисты насчитали около 70 могил, то сейчас их 84. При этом еще подготовлено около десяти могил.

Рядом сектором, где находятся захоронения, появилась табличка "Аллея Славы памяти воинов ЧВК "Вагнер", участников военных операций, отдавших жизнь за Россию".

"Мы насчитали 84 идентичных захоронения, 16 марта их было 70. Еще около десяти могил подготовлено", – отметили очевидцы.

Все могилы однотипные. На них установлены одинаковые кресты и лежат венки.

Кроме этого там появилась табличка, на которой имеется надпись "Аллея Славы памяти воинов ЧВК "Вагнер", участников военных операций, отдавших жизнь за Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в маленьком курортном городке Горячий ключ в Краснодарском крае РФ началась "война" представителей правоохранителей органов с ЧВК "Вагнер", которой курирует "повар Путина" Евгений Пригожин. Конфликт возник из-за кладбища ликвидированных "вагнеровцев".

Также ранее Пригожин показал кладбище наемников, расположенное в Краснодарском крае. Видео было снято месяц назад, и на кадрах видны десятки свежих могил.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее за всего лишь за две недели в Горячем Ключе появились десятки новых могил, а именно – около 70 свежих захоронений.

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