Пригожин провел экскурсию на кладбище в Краснодарском крае: есть десятки свежих могил ''вагнеровцев''. Видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал кладбище наемников. Оно расположено в Краснодарском крае. Боевик также рассказал о памятниках в честь оккупантов.

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Ролик опубликован в Telegram-канале "РИА Новости". На кадрах видно, что на кладбище есть десятки свежих могил "вагнеровцев" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это события 19-го года, страну и место не буду называть. Отходящая наша группа, он прикрывал отход группы, был ранен. Группа пыталась вернуться, чтобы эвакуировать раненого, он встал, поднял руку, попрощался и погиб", – начал свою экскурсию Пригожин.

Памятник с надписью: "Российским добровольцам Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, героически погибшим в Сирии" он прокомментировал детально, а также показал мемориал наемникам, воевавшим на Донбассе.

"Это 2014 год, Луганск. Цуркан и Заболотный – два парня, которые в Сирии погибли, отбиваясь от ИГИЛ. Были тяжело ранены и взяты в плен и после этого их обезглавили игиловцы", – сказал глава ЧВК.

Затем в кадр попал памятник с надписью: "Не сломлен не побежден".

"А вот этот вот памятник, это 8 февраля 18-го года..." – сказал о нем Пригожин, не вдаваясь в детали гибели этих "вагнеровцев".

На кладбище, кроме памятников и могил, есть каменные плиты о погибших наемниках, их номерами и орденами,.

Однако на вопрос журналиста о том, сколько наемников похоронено на кладбище, Пригожин ответил кратко: "Не будем об этом говорить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России с каждым днем путинской "спецоперации" против Украины растет кладбище оккупантов из ЧВК "Вагнер" на Кубани. Преимущественно все эти наемные убийцы поплатились жизнью за вторжение на украинскую землю.

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