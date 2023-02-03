Через две недели – десятки новых могил: в России продолжает разрастаться кладбище наемников ППК 'Вагнера'. Видео

В станице Бакинской (в составе муниципального образования город Горячий Ключ) в Краснодарском крае России продолжает расти кладбище, используемое частной военной компанией "Вагнер". Только за последние две недели там появились десятки новых могил, а именно – около 70 свежих захоронений.

Видео дня

Подходящее видео опубликовал российский Telgram-канал SOTA. Отмечается, что там даже сделали дополнительный, тринадцатый ряд могил (чтобы посмотреть видео, сделайте новость дальше).

Отмечается, что могилы наемников отличает отсутствие фотографий, зачастую связанное с тем, что мужчин забирали из колоний, а также типовые венки.

Напомним: ранее сообщалось, что указанное кладбище, которое является редким визуальным свидетельством огромных потерь, которые несет в Украине эта частная военная компания, всего лишь за два месяца разрослось в семь раз. При этом мертвых может быть даже больше, чем то, что можно легко разглядеть – очевидцы сообщили, что многие боевики были кремированы.

Правительство США заявляет, что потери "Вагнера" на полях сражений исчисляются тысячами, и что 90% из них – заключенные, которых завербовали на войну в обмен на освобождение из тюрьмы при условии, что они выживут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал кладбище наемников. Оно расположено в Краснодарском крае. Боевик также рассказал о памятниках в честь оккупантов;

– в ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тыс. российских заключенных. При этом на данный момент в боевых действиях участвуют всего 10 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!