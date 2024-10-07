'Все, кто знал правду, – мертвы': почему 'отец' хотел избавиться от Путина и какую тайну скрывает российский диктатор. Фото

В понедельник, 7 октября, в стране-агрессоре России заявляют о праздновании так называемого дня рождения своего "вечного лидера" Владимира Путина. Этому международному военному преступнику, причастному к ряду войн, множеству терактов и гибели мирных жителей своей и других стран, исполнилось 72 года и он до сих пор возглавляет тиранию в РФ.

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Психологи и другие специалисты склонны считать, что такая жестокость у него зародилась еще в детстве: мол, ему пришлось воспитываться в четырех семьях, где его избивали. OBOZ.UA поинтересовался, почему один из "отцов" хотел избавиться от Путина и как российский диктатор переписал свою "судьбу" по астрологии.

Точная дата рождения тирана неизвестна

Астропсихолог Валентина Виттрок ранее рассказала о трудностях в составлении гороскопа Путина, заключающихся в том, что точные дата и время его рождения неизвестны. Сегодня все, кто их знал (начиная с его родителей и заканчивая коллегами, с которыми тиран когда-то начинал службу) умерли, поэтому пролить свет на этот вопрос никто не может.

В то же время специалисты почти доказали тот факт, что его натальная карта была переписана – поэтому не просто так обычный, ничем не примечательный офицер госбезопасности в РФ, когда-то стал ее "президентом" и удерживается на этом посту уже два десятилетия.

Астрологи считают, что Владимир Путин, в свое время советский диктатор Иосиф Сталин, с помощью мощного специалиста переписал данные своего гороскопа, чтобы в его жизни случались нужные ему события.

Предполагается, что натальную карту ему помог переработать элитный или, как его еще называли, кремлевский астролог Вадим Левин. В своих интервью тот часто заявлял, что знает о Путине все, а в 2014 году он умер при загадочных обстоятельствах и упоминания его смерти в сети почти отсутствуют.

Четыре семьи Путина и садизм

По мнению психологов, причины мыслительных и поведенческих расстройств человека следует искать в детских душевных травмах. И чем сильнее они есть, тем ощутимее такая личность будет отличаться от других во взрослом возрасте. И "влиятельные" фигуры, как российский диктатор, здесь тоже не исключение.

Такого мнения придерживается известная в Европе журналистка, в прошлом многолетняя корреспондентка польских СМИ в Москве и на Кавказе, номинантка на Нобелевскую премию мира 2005 Кристина Курчаб-Редлих. Она с 1997 года близко интересуется Владимиром Путиным и, по ее словам, имеет на руках уникальные результаты поиска.

Женщина насчитала четыре семьи, в которых в 1950-1960 пришлось проживать нынешнему российскому диктатору. По ее словам, только одна из них была настоящей, но не до конца. Отмечается, что Путин никогда не знал биологического отца, а с матерью жил лишь короткое время перед школой и в 1-2 классах.

По ее словам, родила его Вера Николаевна Осепашвили (Путина) родом из Персидского края РФ, которая до смерти прожила в селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии.

"В Очере она (Вера. – Авт.) училась в техникуме, была уже взрослой, после войны. Познакомилась с человеком, которого звали Платон Привалов. Она была уже беременна, когда узнала, что у него есть жена. Быстро поехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился Владимир. Но это был 1950 год, а не 1952-й", – рассказывала Курчаб-Редлих.

Достоверной датой рождения Путина она называет не 7 октября 1952 года, как заявлено в его официальной биографии, а 7 октября именно 1950 года. Позже в Ленинграде "окончательные родители" Путина перед тем, как тот пошел в школу, обеспечили ему новую метрику, отняв пару лет, чтобы ни у кого не возникало вопросов, чего же он вовремя не приступил к обучению.

По словам исследовательницы, сначала будущего диктатора воспитывали родные дед с бабушкой по материнской линии в Терехино, которых тот и считал родителями. Настоящая же его мать вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала в Метехи. Туда со временем отправили и малого Путина: новый отец парня не воспринимал, его дразнили байстрюком.

"Осепашвили до такой степени хотел от него избавиться, что его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к некоему бездетному полковнику (третьему "отцу"). Потом мать уже нехотя отвезла его обратно к своим родителям в Терехино", – объяснила Курчаб-Редлих.

И, наконец, четвертой его семьей она называет пожилых родственников его бабы и деда в бывшем Ленинграде – Владимира Спиридоновича и Марию Ивановну Путиных, к которым его отвезли в 10-летнем возрасте (1960 год).

Журналистка, так интересовавшаяся биографией Путина, называет его несчастным, потому что, по ее словам, в детстве его воспитывали садисты: "и Георгий Осепашвили, и Владимир Спиридонович Путин беспощадно избивали Путина. В то же время, в обеих семьях уважали Сталина".

Версия Путина отличается от материнской

Вера Осепашвили рассказывала, что Владимир Путин был ее "потерянным, особенным ребенком". Сам же диктатор в автобиографии давал другую историю своего происхождения. Родителями он называл Владимира Путина-старшего и Марию Путину, живших в Ленинграде.

История женщины из Грузии заключалась в том, что парню пришлось остаться на второй год в первом классе ленинградской школы, потому что он недостаточно хорошо знал русский язык. Поэтому некоторые именно этим объясняют разногласия в годах рождения диктатора.

Свидетелей подозрительного прошлого Путина постигла тяжелая судьба

В 2000 году двое журналистов, расследовавших историю Веры Осепашвили – чеченец и итальянец – погибли в разных "несчастных случаях". Однако в 2008 году издание Daily Telegraph таки выяснило, что Владимир Путин действительно посещал школу Метехи в Грузии в течение трех лет.

Давая интервью, женщина рассказывала, как двое незнакомых мужчин и две женщины пришли к ней домой и взяли кровь на анализ ДНК – результат она так и не услышала. Осепашвили только интересовалась, почему "приемные родители" так называемого главы России, оба из которых скончались еще в 1990-х годах, никогда публично не говорили о нем. Журналисты предположили, что им, вероятно, тоже было сказано молчать.

Сама Вера Осепашвили, которую называют настоящей матерью Путина, прожила долго – она умерла в 2023 году в возрасте 97 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, у российского диктатора Владимира Путина немало скелетов в шкафу, а особенно тщательно Кремль охраняет его семью. Некоторых детей он признал только в 2022 году, а других, как выяснили российские и иностранные медиа, прячет до сих пор.

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