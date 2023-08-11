'Все когда-то умрут': москвичи высказались по поводу атак беспилотников на столицу РФ и поделились советами, как действовать

Жители государства-террориста России высказались по поводу атак беспилотников, которые в последнее время участились на территории государства-террориста, а также дали советы соотечественникам, как действовать. В частности, одна из россиянок посоветовала "просто не смотреть вверх и не получать негатив".

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Соответствующий опрос на улицах столицы РФ провело одно из российских СМИ. Женщина переспросила, точно ли зафиксировано присутствие дронов на территории "Москва-Сити", после чего отметила: "Могу сказать, чтобы люди не смотрели, не получали негатив, не думали о плохом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ее подруга отметила, что если бы один из дронов залетел в ее окно – это были бы "приключения", и побоялась высказываться о причинах регулярных атак дронов на Москву. Однако на вопрос журналиста, что можно сделать, чтобы это прекратилось, россиянка честно призналась: "Не говнить самим".

Еще одна россиянка ответила, что хочет, чтобы ей не было стыдно перед детьми, что они родились именно в это время. А парень, с которым пообщались журналисты, отметил, что у диктатора Владимира Путина всегда все "четко" и он якобы всегда сдерживает слово, потому доведет "СВО" до конца.

На вопрос, если дрон залетит к ней в офис, жительница Москвы списала все на "судьбу" и безмятежно ответила, что "все когда-нибудь умрут".

Нашелся и россиянин, заявивший, что в атаках дронами на Москву виноваты "украинские националисты".

А приехавший в Москву из Донецка предатель-украинец заявил, что в войне поддерживает Россию и очень благодарен ей за все, а атаки на Москву, по сравнению с происходящим в его городе, якобы вообще не страшны.

Напомним, в ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

Ночью на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне не перестают требовать от власти полного "уничтожения украинцев". После каждой "атаки БПЛА" на их территорию, которую Кремль всегда приписывает Киеву, а ПВО "успешно отбивает", россияне призывают уничтожать какие-то "пункты принятия решений";

– советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал удары по элитному району российской столицы "Москва-Сити". Он отметил, что это очевидный сигнал, что России, развязавшей кровопролитную войну в Украине, пора отдавать долги.

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