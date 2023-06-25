'Все из-за земли в Питере': Кадыров обвинил Пригожина в жадности, перевесившей государственные интересы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж из-за злобы и затаенной обиды. По его словам, причиной этого стала земля в Питере.

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Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он заявил, что разговаривал с Пригожиным и якобы убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их "с делами государственной важности".

"Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок", – отметил глава Чечни.

По его словам, "заносчивость" одной личности могла привести страну к опасным последствиям.

Кроме того, Кадыров обратился к "вагнеровцам" и принялся им угрожать "уничтожением".

"Призываю всех бойцов ЧВК далее быть трезвыми в своих решениях. Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жёсткое подавление и уничтожение любого, кто посягнёт на целостность Российской Федерации", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

К вечеру 24 июня стало известно, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Последний заявил об отступлении от Москвы.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил он.

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