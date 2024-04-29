Возможен 'раскол': Путин столкнется с тяжелой дилеммой в случае смерти Кадырова – СМИ

Если глава Чечни Рамзан Кадыров действительно смертельно болен, российский диктататор Владимир Путин может столкнуться с угрозой стабильности Республики. Попытки установить нового лидера могут спровоцировать раскол в чеченской элите и в итоге – вооруженное противостояние.

Об этом говорится в статье британской еженедельной газеты The Sunday Times. Как отмечается, состояние Кадырова разоблачает более широкие проблемы политической системы России и последствия решений, принятых Путином еще в 2000-х годах.

Так, длительное время Чечня была "щепкой в глазу" Москвы. Кремлю удалось успокоить чеченцев путем жестких репрессий и подкупов новой местной элиты.

Хотя Кадыров надеялся построить династию в Чечне, на сегодняшний день его старшему сыну Ахмату всего 18 лет и он не может возглавить республику. Поэтому сейчас главным кандидатом взамен Кадырова является командир отряда "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

"Москва рассматривает его как человека, с которым можно вести бизнес, но есть и другие люди, приближенные к Кадырову, которые могут считать, что имеют на эту должность большие претензии. К примеру, двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов с 2007 года является представителем Чечни в Думе и имеет свои вооруженные силы", – говорится в материале.

Журналисты добавляют, что после войны стабильность в Чечне была куплена за счет огромных федеральных субсидий и благодаря балансу террора между вооруженными лагерями-конкурентами, которые присягнули на верность Кадырову, но не доверяли друг другу.

Если попытки установить нового лидера приведут к расколу в элите Чечни, это может превратиться в вооруженное противостояние, прогнозирует The Sunday Times.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, 47-летний Кадыров неизлечимо болен – у него диагностировали некроз поджелудочной. Диагноз был поставлен еще в 2019 году, но он сам и его окружение официально отвергают факт заболевания.

В сентябре 2023 года сообщалось, что глава Чечни впал в кому, его возили на лечение в Москву и ОАЭ. В ГУР рассказали, что информация не была преувеличением, хотя Кадыров выжил, его состояние нестабильно.

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