Возле Луганска обнаружили массовое захоронение ''вагнеровцев'': родственники разыскивают их уже несколько месяцев. Фото

Под Луганском найдены новые захоронения. В могилах могут быть наемники ЧВК "Вагнер", воевавшие на территории Украины. Родственники некоторых даже не знали об их смерти. В течение нескольких месяцев они пытаются выяснить судьбу своих близких.

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Об этом пишет ВВС. Отмечается, что еще в начале февраля жители поселка Кировка обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. По словам очевидцев, могилы никто не навещает. Кроме того, никто из захороненных не был им знаком (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы подумали, вдруг эти люди тут лежат, а их родные об этом даже не знают. Вот сфотографировали все могилы, стали распространять по группам поиска без вести пропавших. И вот уже девять человек мне ответили. Все они даже не знали, что их близкие погибли. Искали их, ждали вестей", – рассказала местная жительница.

Издание нашло информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках. 35 из них были россиянами, один – гражданином Беларуси и один – житель Узбекистана.

Также на сайтах российских судов опубликованы судебные приговоры в отношении 20 человек, данные которых совпадают с надгробными надписями на кладбище под Луганском. Все погибшие должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

К примеру, Мирослав Зинчук впервые попал в тюрьму в 16 лет за кражу и причинения тяжкого вреда здоровью. Спустя два года на свободе он снова попал в колонию. Тимур Тибаев из Ульяновска также был неоднократно судим. Максадбек Хаджиев из Узбекистана был арестован в 2021 году.

"Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнер", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла", – призналась мать одного из заключенных.

Затем "вагнеровец" попал в госпиталь: "Он был ранен, но не сильно – осколок в икру попал. Другие люди его в госпитале тоже видели, говорили ничего страшного. Последний раз сын выходил на связь 18 сентября. А на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября. Как это так, ничего не сходится?" – добавила женщина.

Другие родственники также рассказали, что их близкие были заключенными, поехавшие воевать в составе ЧВК "Вагнер" в конце августа. Какое-то они время выходили на связь, но в октябре пропали.

Руководство ЧВК на запросы не отвечает в большинстве случаев, но однажды в службе исполнения наказаний на письменный запрос одной из матерей ответили, что заключенный "убыл в другой территориальный орган ФСИН России на основании наряда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в станице Бакинской (в составе муниципального образования город Горячий Ключ) в Краснодарском крае России продолжает расти кладбище, используемое частной военной компанией "Вагнер". Только за последние две недели там появились десятки новых могил, а именно – около 70 свежих захоронений.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал кладбище наемников. Оно расположено в Краснодарском крае. Боевик также рассказал о памятниках в честь оккупантов.

В ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тыс. российских заключенных. При этом на данный момент в боевых действиях участвуют всего 10 тыс.

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