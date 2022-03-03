В РФ участников акций против войны с Украиной хотят призывать на военную службу: предлагают отправить на Донбасс

В российскую Госдуму внесли законопроект, предлагающий призывать на военную службу на Донбасс лиц, привлеченных к ответственности за протесты против войны с Украиной. Документ зарегистрировали депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

Эти российские политики утверждают, что противники войны "распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции", передают росСМИ. Кроме того, активисты якобы пытаются "всячески дискредитировать ВС и руководство страны", призывают к введению санкций в отношении РФ.

"В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения", – говорится в пояснительной записке к проекту.

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Луговой и Нилов повторяют множество тезисов кремлевской пропаганды. Например, пытаются убедить граждан в том, что протестующие против войны якобы "выступают против установления мира и безопасности" в террористических "Л/ДНР".

"Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных "республик", – сказано в документе.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобный военный призыв на Донбасс маловероятен. По его словам, "военная служба – привилегия, а не наказание".

Как писал OBOZREVATEL, часть россиян остается сторонниками президента Владимира Путина несмотря на развязанную им войну в Украине. Пропагандистские СМИ во время кровавой "спецоперации" пытаются создать картинку, что таких фанатов Кремля в России – большинство.

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