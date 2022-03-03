"Ну и что, что война, я за Путина": россияне поддержали агрессию РФ против Украины и оправдали убийства. Видео опроса

Часть россиян остается сторонниками президента Владимира Путина несмотря на развязанную им войну в Украине. Пропагандистские СМИ во время кровавой "спецоперации" пытаются создать картинку, что таких фанатов Кремля в России – большинство.

Об этом свидетельствует один из опросов, проведенных среди жителей страны-агрессора. Видео с комментариями поклонников Путина было опубликовано в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну и что, что война. Поддерживаю. Я за Путина", – сказала одна из женщин, которую остановили на улице.

"Моя сестра в Харькове живет и мне очень тяжело смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав", – сказала другая прохожая.

Видео дня

Одна из россиянок вообще заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы угрожал России ядерным оружием. "Вы знаете, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу!" – заявила жертва пропаганды.

"Нормальная, хорошая ситуация. С Украиной давно мы должны были разобраться", – считает один из жителей РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть попала переписка российского военного, который вторгся в Украину. Солдат признавался другу, что они убивают мирное население, а сам он не понимает, зачем армия Кремля вошла на украинские территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!