Водопад, комплекс ПВО и сосед Абрамович: в сети показали, как выглядит "секретная резиденция" Путина в Карелии. Видео

На берегу залива Марьялахти Ладожского озера в Карелии (РФ) у российского диктатора Владимира Путина есть "секретная дача". Эта земля должна быть частью национального заповедника, но для президента страны-агрессора там построили три особняка, две вертолетные площадки, баню на воде и персональную беседку напротив четырехметрового водопада.

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Также там есть форелевое хозяйство, ферма с коровами для производства мраморной говядины, пирсы для яхт. Несколько лет назад на территории появилась насыпь, где могут выставлять комплекс противовоздушной обороны "Панцирь". Соответствующее видео обнародовали журналисты центра "Досье".

Особняки по документам называются "хижина рыбака", "амбар" и "садовый дом". Впрочем, на хижины современные здания никак не похожи, отметили в "Досье".

Элитная "дача" расположена приблизительно в 30 километрах от границы с Финляндией. Площадь – около 4 квадратных километров (хотя официально – около одного).

В начале 2010-х участок был имуществом владельцев местной туристической базы. Однако "внезапно" к ним пришли представители прокуратуры и территория перешла к фирмам близкого друга президента РФ Юрия Ковальчука. Турбазу присоединили к землям национального заповедника и закрыли. Теперь "дачу Путина" охраняет Федеральная служба охраны, вокруг установлен забор с колючей проволокой. Работают "глушилки", поэтому дронам провести "разведку" не так просто.

В районе Марьялахти регулярно замечают яхты "Альгода" и "Нега" (возможно, названные в честь Ладожского и Онежского озер).

С 2020 года в четырех километрах от "секретной резиденции" кремлевского диктатора стоит еще один особняк, а также баня, ресторан, вертолетная площадка и пирс. Соседом Путина является бизнесмен Роман Абрамович.

Добавим, что официальная резиденция Путина в Карелии находилась в деревне Шуйская Чупа на берегу Укшозера. В 2011 году ее на открытом аукционе продали холдингу "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова.

Как писал OBOZ.UA:

– В феврале 2024 года Владимир Путин планирует посетить Турцию и встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Основной темой переговоров будет Украина.

– Также планируется визит Путина в Северную Корею и встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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