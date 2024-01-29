Путин в феврале собирается посетить Турцию: будет говорить с Эрдоганом об Украине

Российский диктатор Владимир Путин готовится посетить Турцию в феврале 2024 года и встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Основная тема переговоров главы Кремля с турецким лидером – Украина.

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В России уже официально объявили о намерении визита Путина. Об этом сообщили РосСМИ.

Пропагандистские каналы, обнародовав такую информацию, ссылаются на слова ассистента российского диктатора Юрия Ушакова.

У Ушакова спросили, планирует ли Путин визит в Турцию в феврале, на что тот дал утвердительный ответ.

"Да, готовится визит", – сказал Ушаков.

Приспешник Путина помечтал "о возможности возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата" и сказал, что тема Украины в переговорах с Эрдоганом будет основной.

"Украинская тематика наверняка будет одним из основных предметов переговоров", – сказал Ушаков.

При этом он не сказал, о чем еще будут говорить Путин с Эрдоганом. Также Ушаков не уведомил конкретную дату и место встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз Путин с Эрдоганом встречались в сентябре 2023 года. После этого президент Турции заявил, что Путин выступает за "скорейшее окончание войны", и заверил, что России можно доверять.

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