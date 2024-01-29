Визит Путина в КНДР: больше оружия против Украины, секретный договор и подготовка к большой войне с Западом

Президент РФ Владимир Путин планирует в ближайшее время посетить Северную Корею, где встретится с ее лидером Ким Чен Ыном. Кажется, РФ что-то очень нужно от КНДР, ведь кремлевский диктатор опасается лишний раз выезжать за пределы своей страны.

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Личная встреча двух диктаторов может иметь несколько причин. Путин готовится к увеличению атак против Украины, поэтому нуждается в значительных запасах вооружений для наступления. Со своей стороны, Ким Чен Ын все активнее готовится воевать против Южной Кореи и нуждается в российских военных технологиях, более современном вооружении и другой поддержке со стороны РФ.

Еще одна вероятная причина переговоров – очередной этап подготовки "оси зла" к мировой войне. Не исключено, что будут подписаны гораздо более серьезные договоренности между двумя режимами, чем просто обмен технологиями и взаимная поставка вооружения.

"Анти-Запад" в очередной раз демонстрирует – он активно объединяется и готовится к глобальному противостоянию, которого, кажется, уже не избежать.

О чем могут договориться Владимир Путин и Ким Чен Ын – в материале OBOZ.UA.

Ким активно помогает Путину убивать украинцев

Осенью 2023 года диктатор КНДР прибыл бронепоездом в Россию. Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу на космодроме "Восточный", во время которой северокорейский гость выразил уверенность в том, что "Россия победит в священной борьбе". Кажется, чтобы слова не расходились с делом, уже через несколько дней после завершения этих странствий вооружение из КНДР эшелонами и кораблями потянулось к новому союзнику, чтобы потом попасть в Украину.

Из-за влияния западных санкций у России есть определенные трудности с производством нового вооружения для войны против украинцев. Впрочем, Москва нашла выход, который в какой-то степени может нивелировать эти проблемы. Ведь именно Северная Корея владеет одними из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которые активно и передает России для оснащения новых военных соединений. Снарядные заводы Северной Кореи всегда работали полноценно. Речь идет, в частности, о боеприпасах калибра 122 и 152 мм, а также РСЗО "Град". На сегодняшний день Северная Корея отправила России уже более миллиона артиллерийских снарядов. Также КНДР является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне, – Т-54 и Т-62.

В последнее время поставки военной помощи с корейского направления вышли на значительно более высокий уровень. Появляется все больше подтверждений тому, что КНДР поставляет России и баллистические ракеты. В частности, оккупанты уже атаковали украинские города северокорейскими ракетами KN-23. Учитывая это, вероятно, Путин будет договариваться о новых поставках ракет, в частности баллистических Р-17, которые могут иметь тяжелую боевую часть до 500 кг и бить на расстояние в 300-400 километров.

Россия обеспечит КНДР нападение на соседей?

Российский президент в последнее время редко покидал свою страну с момента полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому просто так ехать в КНДР, лишь бы порадовать Ким Чен Ына и договориться об очередных боеприпасах, Путин вряд ли будет. Визит показывает: "анти-Запад" продолжает путь к все более глубокому объединению и подготовке к мировой войне. Происходит активный обмен технологиями и вооружением.

Основное опасение в мире союза Москвы и Пхеньяна – ускорение создания ядерного арсенала КНДР за счет поставок плутония и обогащенного урана. Северная Корея уже фактически объявила, что намерена усилить разработку ядерного оружия.

"Нет технических препятствий для того, чтобы Россия отправила в Северную Корею 100 или даже 1000 килограммов плутония", – заявил бывший директор национальной лаборатории ядерных исследований США в Лос-Аламосе Зигфрид Хеккер.

Кроме того, как отмечает американская разведка, на сегодняшний день Россия поддерживает развитие программ Северной Кореи в области разработки и усовершенствования баллистических ракет и возможностей по их запуску. Кстати, такая "поддержка" является нарушением резолюции Совбеза ООН.

Еще одно направление "сотрудничества" двух диктаторских режимов – космос. Южнокорейское разведывательное агентство утверждает, что Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к запуску разведывательного спутника, и шансы на успех очередной попытки высоки именно благодаря помощи россиян.

Пхеньян за свою поддержку хочет от России получить истребители, оборудование для ракетного производства и другие технологии. Если это произойдет, это будет иметь значительные последствия для безопасности Корейского полуострова.

Диктатор КНДР уже перестал делать вид, что его режим стремится к мирному воссоединению с Южной Кореей. В своей речи, исполненной риторикой о "политике конфронтации" с США, Ким объявил о решении убрать из конституции Северной Кореи упоминание о мирном воссоединении и ликвидировать правительственные учреждения, занимающиеся этим вопросом. Фактически признав существование двух государств на Корейском полуострове, Ким Чен Ын заявил, что пути назад уже не будет. По его словам, если начнется война, Север планирует "полностью оккупировать, покорить и отвоевать" Южную Корею и аннексировать ее "как часть территории нашей республики".

Воинственность и конституционные изменения – сильнейшие за последнее время сигналы о его намерениях. После того, как российский и северокорейский режимы, наконец, официально "породнились" в процессе поставки друг другу вооружения и военных технологий, кажется, именно Корейский полуостров через некоторое время может стать новым местом большой войны.

В ближайшее время может вспыхнуть

Похоже на то, что Ким Чен Ын чувствует себя все больше "вдохновенным" благодаря расширяющемуся партнерству с Россией. Именно поэтому КНДР в ближайшие месяцы может спровоцировать военный конфликт с Южной Кореей на фоне более "агрессивных" заявлений северокорейского диктатора. К такому развитию событий готовятся в администрации президента США. Американцы пока не видят "неизбежного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове", но считают, что Пхеньян "мог бы наносить удары таким образом, чтобы избежать быстрой эскалации".

Встреча может иметь серьезные последствия

"Запланированная встреча между двумя диктаторами не случайна, ведь для того чтобы получить еще снаряды и вооружения, мог бы поехать и министр обороны РФ Шойгу. На мой взгляд, есть вероятность подписания какого-то договора вроде гарантий безопасности на случай мировой войны, к которой и Россия, и КНДР готовятся" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Северная Корея уже многим помогает России в войне против Украины. Чего стоит только поставка 1 миллиона снарядов, также посылается бронетехника, ракеты и прочее. Учитывая, что Путин накануне своих выборов стремится одержать на фронте какую-то значительную, с его точки зрения, победу, вопрос увеличения поставок различного вооружения и техники – обязательный пункт переговоров.

И все же для решения этого вопроса можно было задействовать и ближайшее окружение, поэтому его личный визит и настораживает. Просто так он не ехал бы к Киму. Существует большая вероятность, что Путин и Ын заключат определенное соглашение о безопасности на случай глобальной войны. Россия, со своей стороны, может предоставить Киму передовые военные технологии, чтобы он мог лучше подготовиться к войне против соседней Южной Кореи. На такое развитие событий уже должны будут реагировать Соединенные Штаты, что, конечно, отвлекает их внимание от Украины еще больше. Получить очередной военный конфликт для РФ и Китая было бы очень хорошо, потому что Запад должен будет тратить свои ресурсы еще в одном месте", – отметил Александр Левченко.