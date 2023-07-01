Во время мятежа Пригожина Путин был на частной вечеринке на яхте – журналист

В день мятежа, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, 24 июня кремлевский диктатор Владимир Путин наблюдал в Санкт-Петербурге за праздником "Алые паруса" на яхте миллиардера Юрия Ковальчука. При этом ранее в Кремле говорили, что российский президент не поедет на мероприятие.

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Об этом в своей колонке для американской газеты The New York Times пишет журналист Михаил Зыгарь. Отмечается, что Путин никогда не пропускает вечеринки, которые проходят в день "Алых парусов".

При этом спикер Путина Дмитрий Песков 24 июня сообщил российским пропагандистам, что диктатор не планирует быть на "Алых парусах".

"Несмотря на потрясение от мятежа, во время которого колонна „ЧВК Вагнера“ находилась в 200 километрах от Москвы, Путин улетел в Петербург. Ничто, даже вооруженное восстание, не удержало его от любимой вечеринки", – пишет Зыгарь.

Источники журналиста, близкие к окружению российского лидера, заявили, что приезд диктатора в Санкт-Петербург является "самым ярким свидетельством того, что он оторван от реальности".

Зыгарь отметил, что веселье прошло "без сучка и задоринки", и российский диктатор наблюдал за шоу с яхты Юрия Ковальчука, своего ближайшего друга и одного из самых влиятельных олигархов страны.

"Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж г-на Пригожина никак не изменил политическую ситуацию. Но он ошибается", – пишет журналист.

В целом атмосфера вокруг Путина меняется, и даже приближенные к нему хотят перемен. Информированные источники утверждают, что путинская система правления просто не может продолжаться долго.

Напомним, противостояние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского министерства обороны в минувшие выходные было на слуху у всех жителей страны-агрессора. Они до последнего верили в то, что в РФ начнется самая настоящая гражданская война.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мятеж Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда;

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

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