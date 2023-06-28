'Будет гражданская война': оккупант обсудил с супругой поход Пригожина на Москву. Перехват

Противостояние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского министерства обороны минувшими выходными было на слуху у всех жителей страны-агрессора. Они до последнего верили в то, что в РФ начнется самая настоящая гражданская война.

Видео дня

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта с женой, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Военный преступник РФ в деталях обсудил поход "вагнеровцев" на Москву и его последствия (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, ты не знаешь еще, что у нас тут творится", – говорит жена захватчику.

Но тот тут же отвечает, что понимает, что она имеет в виду ЧВК "Вагнер" и их противостояние с российским министерством обороны.

"Молодцы. Пусть на Кремль идут, нах*й. Пид*ра этого, Путина, ху*рят!" – сказал он.

В ответ женщина говорит, что так начнется гражданская война.

Но оккупант не скрывает радости от такого поворота событий.

"Давно пора. Всех за*бало это", – выдал россиянин.

Супруга рассказала ему, что "вагнеровцы" заняли Ростов-на-Дону.

"Там колонны машин. Вообще просто. Танки в городе. Ростов, Воронеж... И вот выступление Пригожина. Он говорит: "Если Шойгу не приедет на переговоры, я еду прям в Москву", – добавила женщина.

На ее удивление, муж поддерживает главу ЧВК.

"Давно пора. Я вот его давно поддерживаю. Молодец Пригожин", – заявил оккупант.

Женщина своей речью его даже не удивила.

"Ты понимаешь, его боятся все. Менты, военные, они складывают оружие прям при них. Они даже не пытаются вступить с ними в эту..." – призналась россиянка.

Военный преступник понадеялся, что "вагнеровцы" захватят все части и аэродромы.

"И п*здец Путину", – сказал он, поспорив с женой на то, что Путин что-то сделал для России, как она об этом думала.

Женщина же заявила, что в таком случае, люди в стране расколятся на два лагеря и будет гражданская война. Она призналась, что народ страны-агрессора очень переживает из-за этого.

"А че Шойгу, сс*т встретиться с Пригожиным?!" – спросила она у мужа, на что он ответил без раздумий и утвердительно, а также добавил, что в случае гражданской войны, Россию ждет полный крах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в субботу, 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны страны-агрессора. Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о намерениях "разобраться" с военным командованием государства-террориста и вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Там они окружили штаб Южного военного округа и ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию. Однако вечером того же дня Пригожин объявил, что возвращается в полевые лагеря.