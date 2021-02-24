Предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих рассказала, как отреагировала на заявления о том, что она является родственницей главы РФ.

Девушка, которая называет себя Луиза Розова, дала первое интервью изданию "GQ". По ее словам, день выхода первого расследования моментально изменил ее жизнь.

"Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так…Не очень приятно", – рассказала девушка.

Елизавета отметила, что ей пришлось скрыть или удалить со своих страниц в соцсетях фото, где видно ее лицо, чтобы они не распространялись в интернете.

"Знаете, как-то не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие. И какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни. Это не самое приятное", – сказала Елизавета о своих впечатлениях от видео.

При этом свою страницу в Instagram она удалять не планирует, несмотря на большое количество людей, которые оставляют под ее фото неприятные комментарии.

"На мою страницу заходят обычно писать комментарии – это я про негативные – очень травмированные люди, обиженные жизнью. Я предоставляю им такое удовольствие – разрядиться у меня. Пожалуйста, я не против. То есть я понимаю, что это никак не касается меня, это их собственные проблемы, пусть пишут", – отметила девушка.

Елизавета также прокомментировала свое внешнее сходство с Владимиром Путиным.

"Слушайте, по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", – сказала предполагаемая дочь президента РФ.

Напомним, СМИ заявили, что предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.

Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.