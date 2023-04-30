Вместо Крыма – Кисловодск и Дагестан: в России существенно изменились популярные места отдыха на майские.
Масштабные взрывы, которые все чаще разносятся во временно подконтрольном России Крыму, вынуждают ее граждан менять привычки. Теперь майские праздники "крымнашисты" будут отмечать по большей части не на украинском полуострове, а у себя в Дагестане, Кисловодске, Калининграде и прочих глубинках.
Об этом свидетельствуют данные прокремлевского агентства ТАСС, которое ежегодно собирает статистику популярных мест для досуга россиян. Еще в 2021 году природа Крыма манила их туда толпами, но уже спустя два года ситуация изменилась существенно.
Так, накануне майских праздников с шашлыками на природе граждане РФ большинством голосов поддерживали крымские каникулы. Оккупированный в 2014 году полуостров почти восемь лет оставался местом паломничества российских отдыхающих, заметно опережая даже популярный курорт Сочи.
Однако в 2023 году пропагандистские СМИ вынуждены признать, что операция по освоению полуострова Украины с разгромом провалилась. Россияне смекнули, что "бавовна" может в любой момент испортить им пикник и придется немедленно уносить с него ноги.
Как сообщал OBOZREVATEL, после масштабного взрыва на нефтебазе в Севастополе россияне устроили подлинную истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах. Свои украинофобские и человеконенавистнические мысли россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах.
А одна местная жительница временно оккупированного полуострова даже поделилась своими впечатлениями с журналистами. Как ни странно, теперь россиянам все чаще приходится переживать те же страхи, что и мирное население суверенной Украины после 24 февраля 2022 года.
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