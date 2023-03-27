''Вместо Киева за три дня – удар по Москве'': в России ожидают массированную атаку беспилотников

Новое ЧП в Тульськой области вызвало настоящую истерику в России. Несмотря на попытки минобороны страны-агрессора представить это как "достижение" собственной ПВО, военное командование не на шутку взволновано. А на оккупационных каналах уже всерьез обсуждается массированная атака украинскими беспилотниками – в том числе, по Москве. Ситуация с начала полномасштабного вторжения России, как видим, в корне изменилась.

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Привет от своих?

В воскресенье, 26 марта, в г. Киреевск Тульской области Российской Федерации произошел мощный взрыв. В минобороны страны-агрессора очень быстро заявили, что там упал украинский БПЛА "Стриж" (Ту-141) со взрывчаткой, который якобы подавили комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

В результате взрыва были повреждены как частные, так и многоэтажные дома, несколько человек получили ранения легкой степени.

Местные жители в киреевских чатах писали, что такого страха никогда еще не испытывали и отмечали, что "СВО" идет по плану.

Интересно другое. Военные эксперты "Милитарного" убеждены, что российское МО как всегда лжет. Дело в том, что обнаруженные на месте взрыва обломки, судя по всему, вовсе не от БПЛА "Стриж", а от ракеты, выпущенной из российской зенитно-ракетной системы С-300.

Для сравнения: подобные обломки ракет демонстрировались в 2018 году в Сирии, когда системы противовоздушной обороны работали в районе города Латакия.

А в Тульской области РФ действительно были развернуты комплексы С-300 и "Панцирь-С1".

"Москва все ближе"

Как бы то ни было, но беспилотник действительно мог пролетать над Киреевском. Только в Тульской области в марте уже произошло три подобных "инцидента". И это не может не нервировать как российское МО, так и Кремль – Киреевск находится всего в 250 километрах от Москвы и в 180 км от МКАД (московской кольцевой автомобильной дороги).

В российских Telegram-каналах сейчас вовсю обсуждают, куда же именно летел "киреевский беспилотник". Некоторые считают, что в Коломну.

В этом городе в Подмосковье в том числе расположен один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники – Конструкторское бюро машиностроения. Также тут производятся ракетные комплексы "Искандер" и снаряды для РСЗО и ПЗРК. 2 марта и 14 февраля тут уже произошли "странные инциденты".

Еще одно мнение россиян, что "удар по Киреевску" больше похож на "прощупывание" российского ПВО и оценку того, насколько далеко сможет пролететь Ту-141 от Украины незамеченным.

Интересно, что "истерят" и так называемые российские "военные блогеры". Например, Алексей Живов прямым текстом заявил, что украинские беспилотники спокойно проникают на большую глубину территории РФ.

"Тот факт, что к нам на большую глубину прилетают агрегаты, которые по большому счёту от крылатых ракет ничем не отличаются, это повод усилить ПВО", – сказал он в комментарии российским СМИ.

По его словам, все признаки указывают на то, что украинцы намереваются подобраться к столице.

"Вместо Киева за три дня будет удар по Москве", – в унисон ему пишут оккупационные паблики.

"ВСУ копят ресурс"

Также Telegram-каналы оккупантов переживают, что украинцы "накапливают беспилотники" для контрнаступления "на российские территории" (ими они в том числе считают оккупированную часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей).

"За несколько дней до этого или в момент реализации масштабного плана ВСУ намерены нанести массированный удар беспилотниками по территории России, в том числе и по глубокому тылу. Сейчас противник накапливает дроны-камикадзе для их одновременного запуска", – пишет один из российских каналов. Причем речь идет не только об уже известных всем "Стрижах".

"И если массовый запуск БЛА будет, то с высокой долей вероятности "Стрижи" и "Рейсы" (Ту-143. – Ред.) будут во второй волне уже после перегрузки российской ПВО, а целями для ударов будут выбраны наиболее важные стратегические и политические объекты России, вроде аэродромов и центров принятия решений", – анонсируют оккупанты.

По всем направлениям

Тем временем британская разведка уже заявила, что угроза удара дронами сдерживает российский флот в Черном море.

"22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Разведчики считают, что, несмотря на то, что эти атаки не повредили военные объекты, угроза со стороны надводных беспилотников сдерживает операции Черноморского флота России. Что, конечно же, плюс для Украины. К слову, очень результативными были удары по военным объектам оккупантов в Джанкое: в Главном управлении разведки МОУ заявили, что взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

С начала марта 2023 года российская армия запустила по территории Украины более 70 дронов Shahed иранского производства. И ведь это только удары беспилотниками. Потому россиянам стоит наконец-то принять реалии: преступления путинского режима теперь бьют бумерангом и по ним.