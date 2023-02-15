Под Москвой загорелся завод по ремонту поездов. Видео

Вечером, 14 февраля, под Москвой в городе Коломна вспыхнул масштабный пожар на заводе по ремонту поездов. Огонь занял территорию административного здания.

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Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram. Площадь пожара достигла более 900 кв. м. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь частично разрушил перекрытия между первым и вторым этажами здания. К его ликвидации привлекли 63 человека и 18 единиц техники. Кроме того, на место ЧП отправили пожарный поезд.

В прокуратуре сообщили, что контролируют установление обстоятельств и причин пожара, а также заявили об угрозе распространения огня.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте деятельность правоохранительных органов и специальных служб координирует Коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Интересно, что по версии СМИ, пожар возник напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 февраля в Москве произошел еще один сильнейший пожар. Воспламенилось здание автосервиса, расположенное рядом с Научно-исследовательским институтом в районе Отрадное.

Также OBOZREVATEL писал, что накануне пожар произошел в элитном бизнес-районе Москвы. Один из небоскребов Москва-Сити объяло сильнейшее пламя, на ликвидацию понадобилось несколько часов.