''Как он сюда долетел?'' В 250 км от Москвы в Тульской области упал БПЛА. Фото и видео

Под Тулой в России 26 марта прозвучал мощный взрыв. В населенном пункте Киреевск в 250 км от Москвы заявили о падении беспилотника и продемонстрировали якобы осколки от него.

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Травмированы двое человек, заявлено также о повреждении трех жилых домов. Об этом сообщают российские СМИ, а местные власти поспешили уверить: никакой угрозы нет.

Официальные сообщения гласят, что в Киреевске неподалеку от Тулы прозвучал мощный взрыв.

"В жилых домах на улице Дорожников повыбивало стекла, также на территории одного из частных домов появилась воронка. Предварительно, двое человек получили травмы, их порезало осколками стекла. Причина взрыва устанавливается. На месте работают оперативные службы", –– отмечают пропагандисты РФ.

Местные власти факт взрыва подтвердили. И поспешили уверить: никакой опасности нет.

В комитете по региональной безопасности Тульской области заявили, что угрозы безопасности населения нет, а на месте работают оперативные службы. При этом о причинах взрыва в заявлении не сообщается.

Пока чиновники "выясняют обстоятельства", горожане их уже выяснили. Местные жители заявили, что причиной взрыва стало падение беспилотного летательного аппарата. Они также продемонстрировали якобы осколки упавшего дрона. Россияне жутко обескуражены тем, "как он попал" в город, находящийся в 250 км от Москвы.

Информацию местных подтверждают также некоторые пропагандистские российские паблики.

"БПЛА упал в городе Киреевск Тульской области примерно 10 минут назад. Жители слышали звуки взрыва, у некоторых от ударной волны тряслись окна", – пишет один из них в 16:17 по киевскому времени.

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