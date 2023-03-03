Под Коломной, где разрабатывали ''Искандеры'', раздался взрыв: был слышен свист и начался пожар. Фото и видео

Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны раздался мощный взрыв. Его было слышно практически во всех районах города.

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Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики. В сети обнародовали видео, на котором слышен звук взрыва и видны его последствия.

Согласно сообщениям, взрыв произошел в одном из соседних сел в пригороде Коломны около 21:30. Что именно произошло, пока неизвестно.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук "бавовны".

Местные жители публикуют в соцсети кадры последствий взрыва вблизи Коломны. Автор одного из видео сообщил, что он был в районе "Свалки".

Впоследствии помощник председателя Коломенского городского округа подтвердил взрыв. По его словам, он произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску. Вроде бы в том районе нет никаких инфраструктурных объектов, но информация выясняется.

В то же время российские пропагандисты разгоняют в сети свою версию по поводу взрыва и пожара возле Коломны. Несмотря на подтверждение местных властей, они заявляют, что "бавовной" якобы мог оказаться звук от истребителя, а яркое зарево в небе на кадрах, снятых местными жителями – это свет от теплиц.

По их словам, специалисты вроде бы даже уже проверили территорию в Коломне и соседнем Воскресенске и никаких разрушений и пожаров они не обнаружили.

Еще другую версию выдвинули российские правоохранительные органы. Там заявили, что взрыв произошел в воздухе из-за атаки беспилотника.

Стоит отметить, что в Коломне расположен один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники – Конструкторское бюро машиностроения. Именно здесь разрабатывались, в частности, ракетные комплексы "Искандер"

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в подмосковной Коломне вспыхнул масштабный пожар на заводе по ремонту поездов. Площадь пожара достигла более 900 кв. м. По версии СМИ, пожар возник напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

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