Эсватини и Россия подписали соглашение о безвизе для некоторых россиян: в МИД Германии потроллили Лаврова, прибывшего с визитом в Африку

Россия подписала безвиз с крошечной африканской страной Эсватини. Для этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в государство, где встретился с коллегой Тхули Дладла.

Видео дня

Однако не каждый россиянин сможет позволить себе такой курорт – только владельцы "дипломатических и служебных паспортов". Об этом сообщили пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что по прибытии в страну Лавров встретился с премьер-министром королевства Клеопасом Дламини и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

По этому поводу Россию потроллили в министерстве иностранных дел Германии. В Twitter ведомства отметили, что Лавров находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов, а для того, чтобы прямо заявить, что партнеры Украины "хотят уничтожить все российское".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал циничное заявление, попытавшись сравнить отношение Запада к россиянам с отношением нацистской Германии к евреям. Это вызвало негодование в Европейском еврейском конгрессе. Организация подчеркнула, что представитель Кремля извращает исторические факты, и потребовала извинений;

– также Лавров в очередной раз стал объектом для шуток в сети. Поводом послужило его возмущение туалетами в Швеции – главе МИД вспомнили, что в РФ 30 млн человек до сих пор пользуются выгребными ямами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!