'Варшава была частью Российской империи': Медведев пригрозил Польше и призвал 'не будить зверя'

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередном приступе агрессии пригрозил цивилизованному миру войной. Также он назвал польскую столицу Варшаву "частью Российской империи".

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Более того, он призвал "не будить зверя", подразумевая военную агрессию РФ против Европы. Своими неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram.

Медведев отреагировал на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, который пригрозил ударом по Санкт-Петербургу в случае военного конфликта РФ со странами Балтии. Украинофоб заявил, что Польша пережила в своей истории многочисленные разделы, намекая на желание России атаковать очередное европейское государство.

Также рупор Кремля выдал, что Варшава якобы была частью Российской империи и пригрозил, что в случае "нападения на Россию" Польша получит ответ.

"Ещё один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплёванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?", – выдал Медведев.

Стоит отметить, что вдобавок к угрозам в адрес Польши Медведев устроил истерику из-за евроатлантического курса Украины, который прописан в Плане победы президента Владимира Зеленского. Также он пожаловался, что США продолжают оказывать военную поддержку Украине, при этом якобы не имея денег на ликвидацию последствий урагана во Флориде.

Ранее Медведев назвал операцию Украины в Курской области "актом терроризма". Он заявил, что Запад якобы пытался заманить РФ в "переговорный капкан с неясными перспективами и последствиями", но теперь-то уж точно "никаких переговоров" быть не может.

Напомним, в очередном приступе агрессии Медведев пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину, поэтому размечтался об исчезновении Альянса. Также он пригрозил уничтожением самой Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев не прекращает мечтать об оккупации Украины. В день России, который в государстве-агрессоре отмечают 12 июня, он опубликовал видео, на котором вся территория нашей страны включена в состав РФ.