'Больше никаких переговоров': Медведев устроил истерику из-за событий на Курщине и попытался угрожать

Экс-президент РФ, заместитель российского совета безопасности, а по совместительству – главный "рупор" ядерного шантажа Москвы Дмитрий Медведев назвал операцию Украины в Курской области "актом терроризма". Он заявил, что Запад якобы пытался заманить РФ в "переговорный капкан с неясными перспективами и последствиями", но теперь-то уж точно "никаких переговоров" быть не может.

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В очередном посте в своем Telegram-канале он обвинил в подготовке украинской операции Великобританию. И в очередной раз провозгласил, что война будет продолжаться до "полного разгрома врага".

Пока российский диктатор Владимир Путин продолжает всеми возможными способами, включая публичные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, выпрашивать переговоры, его временный сменщик в президентском кресле вдруг заявил, что Запад готовил для РФ "переговорный капкан".

"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", – выдал Медведев.

В свойственной ему "воинственной" манере экс-президент РФ заявил: после начала Курской операции Украины, мол, ни о каких переговорах не может быть и речи, и пообещал войну "до полного разгрома врага".

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!" – написал представитель правящей верхушки РФ.

При этом, учитывая, что ни сам Медведев, ни его 29-летний сын Илья в окопы отправляться явно не собираются, воплощать в жизнь указания "полководца" придется населению из российской глубинки.

В свойственной кремлевским долгожителям манере Медведев наотрез отказывается признавать, что поражение за поражением "второй армии мира" наносит украинская армия. Куда спокойнее ему винить во всем "англосаксов" во главе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Так что пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории бывшей Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев", – выдал Медведев, которого, судя по всему "гробы" в Украине беспокоят куда больше, чем стремительно растущие российские кладбища.

Напомним, ранее в ISW заявили, что у ВСУ есть новые успехи на Курщине и объяснили, что даст Украине операция.

Тем временем источники одного из российских оппозиционных изданий в окружении Путина рассказали, что начало украинской операции вызвало в Кремле шок, но постепенно его сменило осознание, что быстро вытеснить ВСУ из Курской области не получится. Так что теперь российские власти хотят убедить россиян, что вторжение ВСУ на Курщину – это "новая нормальность".

А вот западные СМИ вслед за некоторыми российскими пропагандистами заявили, о просчете генерала РФ, который позволил ВСУ провести операцию на Курщине. И дело здесь не только в нехватке войск на территории региона: брешь в российской обороне в очередной раз создал небезызвестный Александр Лапин, благодаря которому ВСУ в 2022-м освободили Харьковщину и нанесли россиянам сокрушительные потери, когда те пытались форсировать Северский Донец.